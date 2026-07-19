Pasaules kausa ieguvēji pirmo reizi saņems īpašus čempionu gredzenus
Šī gada Pasaules kausa futbolā uzvarētāji pirmo reizi vēsturē līdztekus zelta medaļām saņems arī īpašus čempionu gredzenus, paziņojusi Starptautiskā Futbola federācija. Jaunā tradīcija aizgūta no ASV profesionālā sporta, kur čempionu gredzeni jau gadu desmitiem tiek pasniegti dažādos vērienīgos sporta notikumos.
Starptautiskā Futbola federācija (FIFA) norāda, ka vienā gredzena pusē būs iegravēta Pasaules kausa trofeja, bet otra tiks personalizēta atbilstoši čempionvienībai. Uzreiz pēc finālspēles Ņūdžersijas "MetLife" stadionā simboliskus pagaidu gredzenus saņems uzvarētāju komandas kapteinis un galvenais treneris, savukārt vēlāk tiks izgatavoti un pasniegti 30 individuāli pielāgoti gredzeni visai čempionu komandai.
Kopumā tiks izgatavoti 2026 numurēti čempionu gredzeni. Trīsdesmit no tiem saņems pasaules čempioni, bet pārējie nonāks tirdzniecībā, dodot līdzjutējiem iespēju iegādāties īpašu piemiņas lietu no 2026. gada Pasaules kausa. FIFA pagaidām nav atklājusi, cik tie maksās, taču apstiprinājusi, ka uzvarētāji saņems arī tradicionālās zelta medaļas.
Ar šo soli FIFA cenšas Pasaules kausam piešķirt vēl vienu simbolisku balvu, iedvesmojoties no Ziemeļamerikas sporta tradīcijām. Čempionu gredzeni ASV jau sen tiek uzskatīti par vienu no prestižākajiem individuālajiem apbalvojumiem, ko sportisti glabā kā piemiņu par izcīnīto titulu, un tagad pirmo reizi šāda tradīcija ienāks arī futbolā.