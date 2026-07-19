Stūriška kļūst par pasaules vicečempioni U-23 BMX sacensībās
Latvijas BMX riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška svētdien Austrālijā izcīnīja sudraba medaļu pasaules čempionātā, kļūstot par U-23 vecuma grupas vicečempioni, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.
Svētdien Austrālijā spēcīgais vējš neļāva aizvadīt izšķirošos braucienus, uzvarētājus nosakot pēc pirmās dienas braucienu rezultātiem, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Izšķirošos braucienus Brisbenā bija paredzēts aizvadīt agrā svētdienas rītā pēc Latvijas laika. Tomēr spēcīgais vējš organizatoriem dalībnieku drošības dēļ lika sacensību sākumu vairākas reizes atlikt. Vēja virziens bija tāds, ka pirmajā taisnē tas pūta no sāniem, kas no drošības viedokļa ir īpaši bīstami. Tāpēc organizatori pieņēma sāpīgu lēmumu - izšķirošos braucienus atcelt, ziņo LRF.
Izšķirošajai sacensību dienai U-23 grupā kvalificējās trīs Latvijas sportisti - Stūriška, Noa Rafaels Laake un Edgars Langmanis. Laake, neaizvadot izšķirošos braucienus, sacensības noslēdza 24. vietā, bet Langmanis ierindojās 26. pozīcijā.
Jau ziņots, ka Stūriška pirmās kārtas braucienā izcīnīja uzvaru. LRF skaidro, ka Stūriška pirmās kārtas braucienā sasniedza trešo labāko rezultātu, taču sacensību formāts paredz, ka braucējas tiek vērtētas pēc ieņemtajām vietām braucienos, nevis absolūtajiem apļu laikiem. Tādējādi Latvijas sportiste izcīnīja sudraba medaļu, pēc gada pārtraukuma atkal kāpjot uz pasaules čempionāta goda pjedestāla.
Par pasaules čempioni kļuva nīderlandiete Renske van Santvorta, bet bronzas medaļu izcīnīja ASV sportiste Aleksisa Oldena.
Stūriška šogad izcīnīja sudraba medaļu arī Eiropas čempionātā.