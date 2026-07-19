Nāciju kauss 3x3 hokejā
Hokejs
Šodien 20:57
FOTO: Latvijas 3x3 hokejisti Rīgā izcīna bronzu Nāciju kausā
Latvijas 3x3 hokeja izlase svētdien Rīgā noslēdza "Astoņu Nāciju kausa" ("8 Nations Cup") turnīru ar izcīnītu trešo vietu, mājiniekiem tiekot pie bronzas godalgām.
Svētdien noslēdzošajā grupas spēlē Latvija ar 7:3 pārspēja Čehiju, kurai pēc tam pusfinālā zaudēja ar 2:4, bet cīņā par bronzu Latvija ar 9:3 bija pārāka pār Igauniju.
Finālā Čehija ar 6:4 pārspēja Slovākiju.
Pirmajās spēlēs sestdien latvieši ar rezultātu 5:2 uzvarēja Igauniju, bet otrajā ar 10:6 guva virsroku pār Somiju.
Latvijas valstsvienības sastāvā iekļauti Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis, Eduards Tralmaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Deniss Smirnovs, Roberts Mamčics, Patriks Zabusovs un Frenks Razgals, kā arī vārtsargs Mareks Mitens. Komandas galvenais treneris ir Lauris Dārziņš.
Turnīrā startēja astoņas izlases - Latvija, Somija, Zviedrija, Vācija, Slovākija, Čehija, Ungārija un Igaunija.