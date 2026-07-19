Celms labo Latvijas U-18 rekordu un izcīna 4. vietu 400 metru barjerskrējienā
Latvijas vieglatlēts Markuss Celms svētdien Itālijā Eiropas U-18 čempionātā sasniedza jaunu Latvijas U-18 rekordu 400 metru barjerskrējienā un izcīnīja ceturto vietu.
Celms finišēja 51,47 sekundēs, labojot savu pusfinālā sasniegto Latvijas U-18 rekordu par teju pussekundi. Viņš atpalika no trešās vietas ieguvēja austrieša Zombora Klucsika par 0,2 sekundēm.
Pirmo un otro vietu ieņēma attiecīgi spāņi Mauro Segins un Tristans Lunjo, kuri veica distanci 50,62 un 50,65 sekundēs.
Eiropas čempionāts Itālijas pilsētā Rieti beigsies svētdien. 23 Latvijas sportisti startē desmit disciplīnās. Ieva Malnača (100 m, 200 m, zviedru stafete); Emīlija Brauna (tāllēkšana, zviedru stafete); Emīlija Vīksna (400 m, zviedru stafete); Anastasija Fomenko (100 m/b, 200 m, zviedru stafete); Alise Blaua (tāllēkšana, 100 m/b); Elza Černuho (šķēpa mešana); Laura Grieze Putniņa (lodes grūšana); Raivis Bogotais (lodes grūšana); Elīza Ligere (šķēpa mešana); Jaroslavs Mickevičs (šķēpa mešana); Elans Bertmanis (400 m/b, zviedru stafete); Nils Bibļivs (šķēpa mešana); Alise Zilberte (100 m, zviedru stafete); Ieva Kauliņa (septiņcīņa); Damians Zaņevskis (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Markuss Celms (400 m/b, zviedru stafete); Viks Viljams Donis (tāllēkšana, zviedru stafete); Katrīna Daudzvārde (400 m, zviedru stafete); Ksenija Fjodorova (400 m/b, zviedru stafete); Anna Vecbaštika (400 m/b); Aleks Ajibola Dezmonds (200 m, zviedru stafete); Artis Saldaks (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Enija Glaudāne (stafete, zviedru stafete).