Latvijas pludmales volejbolistiem zelts CEV Nāciju kausā
Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase svētdien Budapeštā izcīnīja uzvaru CEV Nāciju kausā finālā un kļuva par turnīra čempioni.
Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 (21:15, 21:15) pārspēja duetu Nilss Ringēens/Ēvens Oss, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ar 2-0 (21:12, 21:16) bija pārāki pār Hendriku Mūlu un Matiasu Berntsenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0.
Pusfinālā ar Nīderlandi vispirms Edgars Točs/Gustavs Auziņš ar 2-0 (21:18, 21:19) pārspēja Tomu Sonnevilli un Kvintenu Grūnevoldu, bet Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ar 2-0 (21:17, 21:17) - pāri Stefans Bormanss/Aleksanders Brouvers.
Iepriekš ziņots, ka ceturtdien latvieši spēlēja 1-1 ar Izraēlu un ar 2-0 uzvarēja Portugāli, bet piektdien ar 1-1 cīnījās neizšķirti ar Norvēģiju. Sestdien ceturtdaļfinālā tā sauktajā zelta setā ar 2-1 tika pieveikta Ungārija.
Sieviešu turnīrā ceturtdien Līva Ēbere/Deniela Konstantinova un Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova vispirms spēlēja 1-1 ar čehietēm, bet pēc tam ar 2-0 uzvarēja Norvēģijas duetu. Noslēdzošajā grupas mačā latvietes piektdien ar 1-1 cīnījās neizšķirti ar Itāliju un ceturtdaļfinālā ar 1-2 atzina Slovēnijas vienības pārākumu.