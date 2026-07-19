"Daugavpils" futbolisti pārliecinoši uzvar virslīgas mačā
"Daugavpils" futbolisti svētdien izcīnījuši pārliecinošu uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 23. kārtas spēlē, tiekot pie trim svarīgiem punktiem.
Daugavpilieši viesos ar 4:0 (1:0) pārspēja "Ogre United". 17. minūtē pēc Daniela Kivindas piespēles pa gaisu ar papēdi vārtus no soda laukuma kreisās puses guva Abduls Traorē, raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 "Daugavpils" labā.
Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām desmit minūtēm viesu pārsvaru dubultoja Daniels Kivinda, gūstot vārtus pēc Abdula Traorē piespēles.
Puslaika turpinājumā vēl ogrēniešu vārtos bumbu raidīja Traorē un Ervīns Piņaskins, daugavpiliešiem tiekot pie pārliecinošas uzvaras.
Sezonas iepriekšējās divās savstarpējās spēlēs ar 2:1 un 3:1 ir uzvarējuši daugavpilieši. Abās spēlēs vārtus guvušie "Daugavpils" futbolisti Artems Harža un Rostands Ndžiki ir jau citās komandās.
Sestdien kārtas ievadā "Riga" mājās ar rezultātu 3:1 pārspēja "Tukums 2000" komandu. Savukārt Pirmdien "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar RFS un "Super Nova" - ar "Grobiņu". "Audas" un "Liepājas" savstarpējā spēle pārcelta uz augusta beigām.
Ar 23 spēlēs gūtiem 58 punktiem "Riga" ir līdere, 22 mačos RFS ir 56 punkti, "Auda" komandai - 40. "Daugavpils" ar 30 punktiem 23 spēlēs ir ceturtā, "Liepāja" ar 28 punktiem 22 cīņās ir piektajā pozīcijā, tāla seko "Jelgava" ar 25 punktiem, "Super Nova" - 24 punktiem, "Grobiņai" ir 20 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 un Ogres "United" - 13 punkti.