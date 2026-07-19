Antonelli triumfē Beļģijas F-1 "Grand Prix" izcīņā
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien Beļģijā izcīnīja uzvaru F-1 pasaules čempionāta desmitajā posmā, triumfējot leģendārajā Spa-Frankoršampas trasē.
19 gadus vecais kopvērtējuma līderis izcīnīja savu sesto uzvaru šosezon, par 1,95 sekundēm apsteidzot "Ferrari" pilotu Šarlu Leklēru un par 11,58 sekundēm - "Red Bull" pilotu Maksu Verstapenu.
Antonelli komandas biedrs Džordžs Rasels pirmajā aplī izstājās. Viņš startēja no trešās vietas, un pēc tam, kad viņu apdzina abi "Ferrari" piloti Leklērs un Luiss Hamiltons, Rasels ieslīdēja grants segumā.
Septiņkārtējais pasaules čempions Hamiltons saņēma piecu sekunžu sodu, taču finišēja ceturtajā vietā, Antonelli zaudējot 17,24 sekundes.
"McLaren" pilots Oskars Piastri finišēja piektais (+18,98), Isaks Adžārs ("Red Bull") - sestais (+23,30), pašreizējais pasaules čempions Lando Noriss("McLaren") - septītais (+24,01), Gabriels Bortoletu (Audi) - astotais (+49,14), Arvids Lindblads ("Racing Bulls)" - devītais (+50,40) un Franko Kolapinto ("Alpine") - desmitais (+1:16,03).
Pēc desmit posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 204 punktiem ieņem Antonelli, otrais ar 159 punktiem ir Hamiltons, 154 punktus ir sakrājis Rasels, Leklēram ir 126 punkti, Norisam - 103, Piastri - 92 punkti un Verstapenam - 91 punkts.