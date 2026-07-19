Dominējošā Spānija papildlaikā gāž Argentīnu no troņa un izcīna otro Pasaules kausu
Spānijas futbola izlase svētdien pēc uzvaras papildlaikā pār Argentīnu otro reizi vēsturē izcīnīja Pasaules kausu, kļūstot par pasaules čempioni.
Jauns.lv jau vēstīja, ka finālā Spānija pamatlaikā ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Argentīnu, bet papildlaikā spāņi bija pārāki ar 1:0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā.
Papildlaikā Spānijas labā vārtus guva Ferrans Torress.
Pēc spēlētām četrām minūtēm Argentīnas vārtsargam Emiljano Martinesam jau nācās atvairīt Lamina Jamala radījumu pa vārtiem no labas pozīcijas soda laukumā. Īsi pēc tam Jamals vēlreiz tika līdz soda laukumam, taču sitiens tika bloķēt, un ar pretuzbrukumu atbildēja Argentīna, bet Spānijas vārtsargs Unai Simons tālu izskrēja un apturēja uzbrukumu.
Turpinājumā Argentīnas izlasē pie dzeltenās kartītes teju tika Aleksis Makalisters, kurš izklupienā nogāza vienu no Spānijas futbolistiem, taču tiesnesis tikai izteica mutisku brīdinājumu.
Pirmā puslaika vidū spāņi tika pie stūra sitiena, un Argentīnas vārtsargs Martiness uzreiz pārtvēra bumbu. Neilgi pēc tam Argentīnas uzbrukumu iesāka Lionels Mesi, tomēr viņš ātri tika apturēts.
Tuvojoties puslaika izskaņai, spāņiem izdevās ilgāk saspēlēties pie Argentīnas soda laukuma un pa pretinieku vārtiem sitiens padevās Mikelam Ojarsavalam, taču bumbu atkal tvēra Martiness. Pēc tam bez dzeltenās kartītes spāņu pretuzbrukumu nespēja apturēt Lisandro Martiness.
Jau 44. minūtē Argentīna bija spiesta veikt pirmo maiņu, jo Lisandro Martiness savainojuma dēļ nevarēja turpināt maču, un viņa vietā laukumā devās Nikolass Otamendi.
Otrā puslaika ievadā vēl dzelteno kartīti nopelnīja uz maiņu nākušais argentīnietis Leandro Paredess, kurš pagrūda vienu no pretiniekiem un vēl paspēja iesaistīties vārdu apmaiņā ar spāni Dani Olmo. Turpinoties otrā puslaika pirmajai pusei, vairāk bumbu pārvaldīja Spānijas futbolisti, turpinot apdraudēt Argentīnas vārtus.
Pēc ūdens dzeršanas pauzes uzbrukumu veidot centās Argentīna, bet turpinājumā līdz pretinieku vārtiem tika spāņi, un Pedri sitienu atkal atvairīja Emiljano Martiness. Nepilnas divas minūtes vēlāk vēl Argentīnas vārtus ar spēcīgu sitienu apdraudēja Pau Kubarsi, bet atkal nepārspēts palika argentīniešu vārtsargs.
Argentīnas izlases spēlētājs Enco Fernandess centās apstrīdēt tiesneša Savko Vinčiča lēmumu, par ko 83. minūtē saņēma dzelteno kartīti. Pamatlaika izskaņā spāņi turpināja uzbrukt, bet Rodri raidītā bumba lidoja pāri Argentīnas vārtiem.
Kompensācijas laika beigās par asu izgājienu pret pretinieku otro dzelteno kartīti nopelnīja Fernandess, atstājot Argentīnu mazākumā.
Dažas minūtes vēlāk spāņi tika pie brīvsitiena pie argentīniešu soda laukuma, bet Jamala sitienu atvairīja Martiness, neļaujot Spānijai izraut uzvaru pamatlaika izskaņā.
Papildlaika sestajā minūtē spāņiem izdevās nogādāt bumbu Argentīnas vārtos, kad pirmais pie atlēkušās bumbas bija Niko Viljamss, taču tiesnesis uzreiz tos neieskaitīja. Pirms tam tika saskatīts pārkāpums, kad Mikels Merino, pārvirzot bumbu tālāk, uzkāpa uz kājas Otamendi. Arī Merino tika pie vārtu gūšanas iespējas, bet viņš no tuvas distances sita garām.
Papildlaika otrajā puslaikā spāņiem 106. minūtē beidzot izdevās izvirzīties vadībā. Pēc Viljamsa piespēles precīzs sitiens vārtu augšējā daļā padevās Ferranam Torresam.
Turpinājumā Argentīnas izlasē vēl dzelteno kartīti nopelnīja Aleksiss Makalisters, tādējādi apturot spāņu uzbrukumu. Īsi pēc tam Torress viens pats aizskrēja pretuzbrukumā un raidīja vēlreiz bumbu pretinieku vārtiem, taču uzreiz tika fiksēta aizmugure.
Tuvojoties papildlaika izskaņai, Merino ar seju bloķēja spēcīgu Mesi sitienu, un spēle uz brīdi tika apturēta.
Papildlaika pēdējā minūtē argentīniešiem izdevās labi saspēlēties Spānijas soda laukumā, bet sitiens bija neprecīzs. Īsi pēc tam vēl drūzmā pie Spānijas vārtiem argentīnieši no tuvas distances sita pāri vārtiem, taču spāņi nosargāja uzvaru.
Spāņi iepriekš vienīgo reizi triumfēja Pasaules kausā 2010. gadā, titulmačā ar 1:0 pārspējot Nīderlandi.
Abas izlases Pasaules kausā pirms tam bija tikušās tikai vienu reizi, pirms 60 gadiem finālturnīra apakšgrupā argentīniešiem uzvarot ar 2:1.