"Google" ar mākslīgā intelekta palīdzību rekonstruē "Pelē" slavenāko vārtu guvumu
Vairāk nekā 65 gadus viens no leģendārākajiem vārtu guvumiem futbola vēsturē bija zināms tikai no aculiecinieku stāstiem. Tagad tehnoloģiju uzņēmums "Google", izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, pirmo reizi radījis video rekonstrukciju ar Brazīlijas futbola leģendas Pelē slavenākajiem vārtiem, kurus pats futbolists uzskatīja par labākajiem savā karjerā.
Šie slavenie vārti tika gūti 1959. gadā spēlē Sanpaulu štata čempionātā un kļuva pazīstami kā "Gol da Rua Javari". Pelē stāstīja, ka epizodē trīs reizes pārcēlis bumbu pāri pretiniekiem, pēc tam apspēlējis vārtsargu un ar galvu raidījis bumbu vārtos. Taču diemžēl neviens šo epizodi nenofilmēja. Saglabājusies tikai viena fotogrāfija ar vārtu guvuma noslēgumu.
Lai atjaunotu leģendāro momentu, "Google" komanda intervēja aculieciniekus, izpētīja vēsturiskās fotogrāfijas un tajā pašā stadionā ar aktieru un kaskadieru palīdzību atkārtoja visu vārtu gūšanas secību. Tika izgatavota arī autentiska tā laika futbola bumba, formas un apavi, bet iegūtais materiāls pēc tam apstrādāts ar uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļiem "Gemini" un "Veo", piešķirot tam 20. gadsimta 50. gadu kino vizuālo noskaņu.
Projekts tapis sadarbībā ar futbola vēsturniekiem un ar Pelē ģimenes piekrišanu. Futbolista meita atzina, ka tēvs vienmēr nožēlojis, ka viņa slavenākie vārti nekad netika iemūžināti video, tāpēc iespēja tos atkal "ieraudzīt" ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību ģimenei ir īpaši emocionāls notikums.