Smags zaudējums poļiem turnīra izskaņā: Latvijas U-20 basketbola izlasei 12. vieta Eiropā
Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase svētdien Ļubļanā izcīnīja 12. vietu Eiropas junioru čempionātā.
Latvijas basketbolisti ar 83:100 (12:27, 23:27, 29:24, 19:22) zaudēja Polijas vienaudžiem.
Latvijas izlasē 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Tomass Talcis, bet 12 punktus un piecas atlēkušās bumbas - piecas personiskās piezīmes nopelnījušais Artūrs Ozols.
Pretiniekiem 15 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Ivo Bagancs, 14 punktus guva Šimons Kejziks, bet vēl trīs basketbolisti sakrāja 11-12 punktus, ar astoņām atlēkušajām bumbām izceļoties Zoranam Miličičam un Davidam Nedzjalkovskim.
Latviešiem nekrita tālmetieni (19,35% jeb 6/31 pret 42,11% jeb 8/19 poļiem).
Latvieši ne reizi nebija vadībā, jau pirmās ceturtdaļas vidū nokļūstot zaudētājos ar 2:14.
Latvijas basketbolisti B grupas spēlēs ar 78:104 zaudēja Lietuvas vienaudžiem, ar 77:68 pārspēja Poliju un ar 66:89 zaudēja serbiem, grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 72:88 nācās piekāpties Vācijas vienaudžiem, nākamajā spēlē uzvara 94:60 pār rumāņiem ļāva nosargāt vietu augstākajā divīzijā, bet pusfinālā par devīto vietu Latvija ar 74:96 zaudēja Izraēlai.
Polija četru komandu B grupā bija pēdējā, jo ne tikai zaudēja Latvijai, bet piekāpās arī Serbijai (67:84) un Lietuvai (67:112). Astotdaļfinālā poļi ar 79:90 zaudēja francūžiem, pēc tam ar 90:83 uzvarēja čehus un ar 84:100 vēlreiz atzina Lietuvas pārākumu.
Latvijas komandā ir iekļauti spēlētāji, kuri basketbola pamatus apguvuši Gulbenē, Liepājā, Limbažos, Mārupē, Talsos, Ventspilī un Rīgā. Trīs spēlētāji - Rolands Šulcs, Jēkabs Niedra un Artūrs Ozols - U-20 čempionātā piedalījās jau pērn, izcīnot ceļazīmi uz A divīziju. Šulcam šis ir piektais Eiropas jaunatnes čempionāts, pieciem spēlētājiem - trešais, četriem - otrais, bet Verneram Dravam un Redam Martinsonam - pirmais.
Ainars Zvirgzdiņš pērn veiksmīgi debitēja U-20 izlases galvenā trenera amatā - komanda Eiropas čempionāta B līgas turnīrā uzvarēja visās septiņās spēlēs un izcīnīja pirmo vietu. Gatavojoties Eiropas čempionātam, latvieši aizvadīja deviņas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja sešas uzvaras.
Pirms četriem gadiem Eiropas U-16 čempionātā šā gadugājuma komanda pēc četriem zaudējumiem uzvarēja Serbijas kadetus un ieņēma desmito vietu. 2024. gadā Eiropas U-18 čempionātā astotdaļfinālā dramatiskā galotnē no rokām tika izlaista uzvara pār Slovēniju, noslēguma tabulā ierindojoties 12. vietā.
Latvijas U-20 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Verners Drava, Emīls Mucenieks (abi - "Mārupes NSS"/LU), Mārtiņš Kilups (Orela Robertsa Universitāte, NCAA), Reds Martinsons, Helmuts Petrovičs (abi - "Liepāja"), Rolands Šulcs ("Rīgas Zeļļi"), Rūdis Donis ("Latvijas Universitāte"), Kārlis Vāvers, Artūrs Ozols, Jēkabs Niedra, Markuss Graudiņš (visi - RSU/"VEF Rīga"), Tomass Talcis ("Valencia", Spānija).