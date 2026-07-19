Par spīti avārijai un sodam rallija ievadā: Seska ekipāža Igaunijas WRC posmā izcīna septīto vietu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis svētdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītajā posmā - Igaunijas rallijā - finišēja septītajā vietā.
Ātrāko laiku 24,39 kilometrus garajā 18. ātrumposmā sasniedza "Toyota" braucējs zviedrs Olivers Sūlbergs, par 2,2 sekundēm apsteidzot "Hyundai" pilotu Tjerī Nevilu no Beļģijas un par 2,4 sekundēm - britu Elfinu Evansu ("Toyota").
Sesks ieņēma devīto vietu, ātrumposma uzvarētājam zaudējot 12,7 sekundes.
Par Igaunijas rallija uzvarētāju kļuva soms Sami Pajari ("Toyota"), kurš par 19,5 sekundēm apsteidza komandas biedru zviedru Oliveru Sūlbergu, bet par 53,8 sekundēm - francūzi Adrjēnu Furmo ("Hyundai").
Seska ekipāža uzvarētājam zaudēja divas minūtes un 35,3 sekundes, ieņemot septīto vietu.
Pēc deviņiem posmiem līderis ar 177 punktiem ir Evanss, 152 punkti ir vēl vienam "Toyota" braucējam japānim Takamoto Kacutam, bet 144 punkti - Pajari. Seska ekipāža ar 12 punktiem ieņem 15. vietu.
Jau ziņots, ka 17. ātrumposmā Sesks sasniedza astoto ātrāko laiku.
Iepriekš ziņots, ka piektdien rallija ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.