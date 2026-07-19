Seska ekipāža Igaunijas rallijā stabili turas pirmajā desmitniekā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis svētdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītajā posmā - Igaunijas rallijā - pēc 17. ātrumposma saglabāja septīto vietu kopvērtējumā.
Ātrāko laiku 24,39 kilometrus garajā ātrumposmā sasniedza "Toyota" braucējs zviedrs Olivers Sūlbergs, par 0,4 sekundēm apsteidzot komandas biedru no Somijas Sami Pajari un par 1,1 sekundi - francūzi Adrjēnu Furmo ("Hyundai").
Seska ekipāža sasniedza astoto ātrāko laiku, Sūlbergam zaudējot 11,7 sekundes.
Līderis pēc 17 ātrumposmiem ir Pajari, kuram 24,6 sekundes zaudē Sūlbergs, bet 52,8 sekundes - Furmo.
Seska ekipāža līderim zaudē divas minūtes un 27,6 sekundes, ieņemot septīto vietu. Sestajā vietā esošais brits Elfins Evanss ("Toyota") ir 24 sekunžu attālumā.
Jau ziņots, ka piektdien rallija ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Svētdien pēdējais ātrumposms sākies plkst. 13.15. Sacensību tiešraide ir vērojama "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.