Lionels Mesi ir leģendārs argentīniešu futbolists, kurš pārstāv Argentīnas valstsvienību.
Sporta zvaigznes
Šodien 12:16
Vecāki iedvesmojas no futbola zvaigznēm! Latvijā mīt 16 Lioneli, desmitiem Ronaldu un pat viens Jamals
Fizisko personu reģistrā Latvijā reģistrēti 16 cilvēki ar vārdu Lionels un 13 Mikeli, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija.
Latvijā ir 15 personas, kurām Lionels ir vienīgais vai pirmais vārds, bet vienai personai tas ir trešais vārds. Savukārt Mikels kā pirmais vai vienīgais vārds ir 11 personām, bet kā otrais - diviem cilvēkiem.
Lionels Mesi un Mikels Ojarsavals ir Argentīnas un Spānijas vīriešu futbola izlašu rezultatīvākie spēlētāji šajā pasaules čempionātā pirms šovakar gaidāmās finālspēles starp Argentīnas un Spānijas izlasēm.
Latvijas Fizisko personu reģistrā atrodami vēl vairāku futbola zvaigžņu vārdi. Piemēram, ir viena persona, kura Latvijā nes spāņu jaunā futbolista Lamina Jamala vārdu. Tāpat Latvijā ir astoņi Kiliani, 32 Ronaldo un divi Erlingi.