VIDEO. Zvēriņi jau pavēsta Pasaules kausa ieguvēju!
Šovakar tiks noskaidrots, vai Pasaules kausu vēl uz četriem gadiem paturēs Dienvidamerikas spēcīgākā izlase Argentīna vai to pēc 16 gadiem atkal izcīnīs Eiropas čempione Spānija. Kamēr fani nervozē neziņā, daudziem mūsu mājas mīluļiem jau viss ir skaidrs.
Futbola fani noteikti atceras slaveno astoņkāji Paulu Vācijas pilsētas Oberhauzenes “Sea Life” akvārijā, kurš ieguva pasaules slavu, vispirms 2008. gada Eiropas čempionātā pareizi uzminot uzvarētāju četrās no sešām Vācijas izlases spēlēm (kļūdoties finālā, kur Spānija pieveica Vāciju), bet 2010. gada Pasaules kausa izcīņā fenomenāli uzminot ne tikai visu septiņu Vācijas spēļu uzvarētājus (tostarp pareizi prognozējot Spānijas uzvaru pār Vāciju pusfinālā), bet arī pareizi izvēloties Spāniju kā fināla uzvarētāju. Paula “prognozēšanas” metode bija vienkārša — kopēji viņa priekšā nolika divas stikla kastītes ar kārumiem, kuras izrotāja attiecīgās spēles dalībvalstu karogi: par prognozēto uzvarētāju tika uzskatīta tā komanda, ar kuras valsts karogu bija izrotāta kastīte, no kuras Pauls izlēma mieloties. Kopumā viņš pareizi noteica 12 no 14 spēļu uzvarētājiem un kļuva par pasaules mēroga sensāciju. Tiesa, ne visiem patika viņa pareģojumi, un kad prognozētais zaudējums tiešām notika, nereti karstgalvji aicināja viņu pagatavot ēdienā!
Diemžēl Paula sen vairs nav mūsu vidū: kaut gan viņam izdevās izvairīties no ļaundaru novēlētās pannas, astoņkāju mūžs nav garš, un viņš dabīgā nāvē nomira 2010. gada 26. oktobrī. Taču Paula slava turpina dzīvot, un turpmākajos Pasaules kausos šī astoņkāja pēdās gājuši daudzi dzīvnieki, kuri ar savām "prognozēm" kļuvuši par sociālo tīklu zvaigznēm. Šis turnīrs nav izņēmums. Tātad — Argentīna vai Spānija? Ko saka četrkājainie (un ne tikai) draugi dažādās pasaules malās? Ieskatīsimies!