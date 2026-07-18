"Tukums 2000" nenotur pārsvaru - "Riga" svin trešo uzvaru pēc kārtas
"Riga" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 23. kārtas ievadā mājās ar rezultātu 3:1 (0:1) pārspēja "Tukums 2000" vienību.
"Riga" komandai vārtus guva Zinedīns Ulads, Muhameds Badamosi un Orlando Galo, bet tukumniekiem izcēlās Leoni Pereira.
Tuvojoties pirmā puslaika beigām, Režinaldu Ramiriss ieraidīja bumbu tukumnieku vārtos, taču uzbrukuma epizodē viņa komandas biedrs ar roku skāra bumbu, un rezultāts palika nemainīgs. Puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē "Riga" laukuma vidū zaudēja bumbu un "Tukums 2000" pretuzbrukums noslēdzās ar Leoni vārtu guvumu.
Otrā puslaika vidū, 64. minūtē, Ulads pēc Badamosi piespēles ar sitienu no distances izlīdzināja rezultātu. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas četras minūtes, pēc Ulada centrējuma precīzs ar galvu bija Badamosi - 2:1. Pāris minūtes vēlāk pēc Jago Sikeiras centrējuma bumbu tukumnieku vārtos ieraidīja arī Galo.
"Riga" virslīgā svinējusi trīs uzvaras pēc kārtas, bet tās bezzaudējumu sērija sasniegusi 22 mačus, no kuriem punkti par neizšķirtiem zaudēti tikai četros. Vienā no tiem tika spēlēts neizšķirti 3:3 ar šodienas pretiniekiem, kuriem tajā mačā visus trīs vārtus, tajā skaitā pēdējos 87. minūtē, guva Oloko Ede, kurš šobrīd jau atgriezies "Liepājas" rindās. Otrajā aplī "Riga" viesos uzvarēja ar 3:1, arī tajā mačā Tukuma komandai vārtus gūstot Edem.
Tukuma komanda virslīgā zaudējusi piecās spēlēs pēc kārtas, bet, ieskaitot Latvijas kausa astotdaļfinālu, tai šobrīd ir sešu neveiksmju josla.
Svētdien "Ogre United" mājās uzņems "Daugavpili", bet pirmdien "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar RFS un "Super Nova" - ar "Grobiņu". "Audas" un "Liepājas" savstarpējā spēle pārcelta uz augusta beigām.
Ar 23 spēlēs gūtiem 58 punktiem "Riga" ir līdere, 22 mačos RFS ir 56 punkti, "Auda" komandai - 40, "Liepājai" - 28, "Daugavpilij" - 27, "Jelgavai" - 25, "Super Nova" komandai - 24, "Grobiņai" - 20, "Tukums 2000" vienībai - 17 un Ogres "United" - 13 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.