Patiesība par pazudušo Latvijas ātrāko sievieti, Šmita pirmie miljoni un futbola pēdējās drāmas - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa pasaules sportā bija pilna ar skaļām runām un ierosinājumiem, jo futbola Pasaules kausā spēļu bija mazāk nekā brīvdienu – tā gan ir ierasta prakse, ja sacensības tuvojas noslēgumam, tomēr netrūka arī daudz citu būtisku notikumu. Ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par pieredzēto.
Futbola Pasaules kausā naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika tika noskaidroti bronzas medaļu ieguvēji, bet svētdienas vakarā – Argentīna pret Spāniju, Lionels Mesi pret Laminu Jamalu, pieredze pret jaunību – daudz un dažādas runas iepriekš bija par pusfināla mačiem, kas bija savā ziņā pārsteidzoši.
Daudziem negaidīta bija Francijas nevarība duelī pret Spāniju, kā arī Anglijas nosēšanās un blāvais sniegums mača pēdējā trešdaļā. Būsim godīgi – pusfināla mačiem bija jābeidzas tieša tā, kā tie noslēdzās – vismaz tajā konkrētajā dienā.
Portālam Jauns.lv intervija Latvija rekordiste 100 metru sprintā Sindija Bukša pastāstīja, kur viņa pazudusi, jo ilgāku laiku nav piedalījusies sacensībās. Kā stāsta Latvijas ātrākā sieviete, uz brīdi sports bija pilnībā atlikts malā, tomēr tagad parādījušies jauni mērķi.
Priecīgi jauni divu mūsu vadošo sportistu dzīvēs – Līna Mūze-Sirmā un Elīna Ieva Bota kļūs par māmiņām un ilgāku laiku piepauzēs ar sportu. Latvijas jaunie vieglatlēti atzīstami startējuši U-18 Eiropas čempionātā, bet visu laiku visaugstāk draftētais latvietis NHL Alberts Šmits parakstījis savu pirmo līgumu ar Ņujorkas “Rangers”.
“Xiaomi arēnā" tiek aizvadīts iespaidīgs 3x3 hokeja turnīrs, kurā Latviju pārstāv NHL kalibra vīri kā Sandis Vilmanis, Uvis Balinskis un Eduards Tralmaks, savukārt pa Igaunijas ceļiem traucas pasaules rallija čempionāta ekipāžas – tostarp Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Savukārt sporta skolotājs no Kuldīgas Arvis Sprude gatavojas jaunam pasaules rekordam