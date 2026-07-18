Seska ekipāža Igaunijas rallijā pirms pēdējās dienas ieņem septīto vietu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - otro sacensību dienu noslēdza septītajā vietā kopvērtējumā.
Sestdienas pirmajos sešos ātrumposmos "M-Sport Ford" Latvijas ekipāža divreiz bija sestā, vienreiz - septītā, kā arī ieņēma pozīcijas no devītās līdz 11. vietai. Vakarā 14. ātrumposmā latvieši bija septītie, turpinājumā uzrādīja devīto rezultātu, bet noslēgumā - pilsētas ātrumposmā Tartu - bija sestie.
Līderis pirms svētdienas ātrumposmiem ir Somijas pilots Sami Pajari ("Toyota"), kuram 25 sekundes aiz muguras seko komandas biedrs zviedrs Olivers Sūlbergs. Trešais ir francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai"), kurš atpaliek 52,1 sekundi un par 1,9 sekundēm ir priekšā komandas biedram Tjerī Nevilam no Beļģijas.
Seska ekipāža līderim zaudē divas minūtes un 16,3 sekundes. Sestajā vietā esošais brits Elfins Evanss ("Toyota") ir 13,4 sekunžu attālumā.
Jau ziņots, ka piektdien rallija ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Svētdien pēdējie divi ātrumposmi norisināsies no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide ir "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.