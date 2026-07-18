Malnaču no Eiropas U-18 čempionāta bronzas 200 metru sprintā šķir astoņas sekundes simtdaļas
Latvijas sportiste Ieva Malnača sestdien Itālijā Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā izcīnīja ceturto vietu 200 metru sprintā, tikai astoņas sekundes simtdaļas atpaliekot no labāko trijnieka.
Fināla skrējienā britu sprintere Šeila Keniona tuvojās titula izcīnīšanai, taču dažus metrus pirms finiša viņa paklupa un neiesaistījās cīņā par uzvaru. Zelta medaļu izcīnīja spāniete Marlona Armero ar finišu 23,57 sekundēs, vienu sekundes simtdaļu atpalika rumāniete Karolīna Andrea Punga, bet trīs sekundes desmitdaļas zaudēja čehiete Aneta Onderkova.
Malnača finišēja 23,95 sekundēs, no personīgā rekorda atpaliekot par 0,21 sekundi. Punga gan skrējiena laikā vienreiz uzkāpa uz līnijas, taču noteikumi to pieļauj, tādējādi Malnača palika nemainīgi ceturtajā vietā.
Tikmēr 400 metru barjersprintā Markuss Celms savā pusfinālā uzvarēja ar jauno Latvijas U-18 rekordu - 51,99 sekundēm - un iekļuva finālā. Summā latvietim bija trešais labākais rezultāts, bet Elans Bertmanis ar 53,60 sekundēs veiktu distanci bija 15. vietā, finālā neiekļūstot.
Eiropas čempionāts līdz 19. jūlijam notiks Itālijas pilsētā Rieti. 23 Latvijas sportisti startē desmit disciplīnās.
Komandas vadītāja ir Ieva Misāne, bet sportistus atbalsta treneri Agris Ķirsis, Aļona Fomenko, Artūrs Priževoits, Daiga Stumbre, Diāna Lāce, Guntis Kļaviņš, Ināra Fjodorova, Jānis Brakovskis, Juris Petrovičs, Kaspars Gulbis, Krists Siņicins, Laila Nagle, Miks Oskerko, Sandis Sabājevs un Viktors Lācis.
Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Ieva Malnača (100 m, 200 m, zviedru stafete); Emīlija Brauna (tāllēkšana, zviedru stafete); Emīlija Vīksna (400 m, zviedru stafete); Anastasija Fomenko (100 m/b, 200 m, zviedru stafete); Alise Blaua (tāllēkšana, 100 m/b); Elza Černuho (šķēpa mešana); Laura Grieze Putniņa (lodes grūšana); Raivis Bogotais (lodes grūšana); Elīza Ligere (šķēpa mešana); Jaroslavs Mickevičs (šķēpa mešana); Elans Bertmanis (400 m/b, zviedru stafete); Nils Bibļivs (šķēpa mešana); Alise Zilberte (100 m, zviedru stafete); Ieva Kauliņa (septiņcīņa); Damians Zaņevskis (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Markuss Celms (400 m/b, zviedru stafete); Viks Viljams Donis (tāllēkšana, zviedru stafete); Katrīna Daudzvārde (400 m, zviedru stafete); Ksenija Fjodorova (400 m/b, zviedru stafete); Anna Vecbaštika (400 m/b); Aleks Ajibola Dezmonds (200 m, zviedru stafete); Artis Saldaks (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Enija Glaudāne (stafete, zviedru stafete).