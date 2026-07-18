Latvijas 3x3 hokejisti sarūpē lielisku startu - turnīru sāk ar pārliecinošām uzvarām
Latvijas komanda sestdien Rīgā izcīnīja uzvaras pirmajās divās "Astoņu Nāciju kausa" ("8 Nations Cup") 3x3 hokejā spēlēs.
Simbolisko iemetienu izdarot basketbolistam Kristapam Porziņģim, turnīra pirmajā mačā latvieši ar rezultātu 5:2 uzvarēja Igauniju, bet otrajā ar 10:6 guva virsroku pār Somiju.
Svētdien latvieši tiksies ar čehiem, bet pēc tam cīnīsies izslēgšanas turnīrā.
Latvijas valstsvienības sastāvā iekļauti Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis, Eduards Tralmaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Deniss Smirnovs, Roberts Mamčics, Patriks Zabusovs un Frenks Razgals, kā arī vārtsargs Mareks Mitens. Komandas galvenais treneris ir Lauris Dārziņš.
Svētdien mači "Xiaomi arēnā" būs no plkst. 9.30 līdz plkst. 20. Turnīru tiešraidē var vērot platformā "24sport.app".
Turnīrā startēs astoņas izlases - Latvija, Somija, Zviedrija, Vācija, Slovākija, Čehija, Ungārija un Igaunija.
3x3 spēle sastāv no trim septiņu minūšu periodiem. Laukumā katras komandas sastāvā vienlaikus atrodas trīs laukuma spēlētāji un vārtsargs. Spēle notiek bez spēka paņēmieniem, bet noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek piešķirts soda metiens, kura laikā spēlētājs dodas izgājienā viens pret vienu ar vārtsargu, kamēr pārējie pretinieku komandas spēlētāji cenšas viņam traucēt.
Papildu 3x3 hokeja spēlēm pārtraukumos notiks arī ledus cīņas "Glove Off", kurās piedalīsies sportisti no dažādām valstīm. Cīņas norisināsies saskaņā ar turnīra reglamentu un sastāvēs no trim vienas minūtes raundiem.