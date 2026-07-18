Lielbritānijas vieglatlēts Džošs Kers.
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Šodien 19:50
Lielbritānijas vieglatlēts Kers labo pasaules rekordu jūdzes skrējienā
Lielbritānijas vieglatlēts Džošs Kers sestdien Dimanta līgas posmā Londonā laboja pasaules rekordu jūdzes skrējienā.
Kers apmēram 1,6 kilometrus garo distanci veica trīs minūtēs un 42,66 sekundēs, par 0,47 sekundēm labojot rezultātu, kuru 1999. gadā Romā sasniedza marokānis Hišāms el Gerūdžs.
Finišā viņam 3,02 sekundes zaudēja amerikānis Jareds Nuguse, bet vēl 1,04 sekundes atpalika cits brits Džeiks Heivards.
Kers ir iepriekšējo divu olimpisko spēļu medaļnieks 1500 metru distancē, izcīnot attiecīgi bronzu 2021. gadā Tokijā un sudrabu 2024. gadā Parīzē.