Seska ekipāža Igaunijas rallijā divos ātrumposmos pēc kārtas ieņem sesto vietu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - otrajā sacensību dienā 12. un 13. ātrumposmā sasniedza sesto labāko rezultātu, kopvērtējuma saglabājot septīto pozīciju.
12. un 13. ātrumposmā uzvaru izcīnīja Somijas pilots Sami Pajari ("Toyota"), kuram otrajā vietā abos ātrumposmos sekoja zviedrs Olivers Sūlbergs ("Toyota").
Latvijas ekipāža, ieņemot abos ātrumposmos sesto vietu, 12. etapā piekāpās somam 13,3 sekundes, bet 13. ātrumposmā atpalika 11,9 sekundes.
Pēc 13 ātrumposmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pajari, kurš palielinājis savu pārsvaru pār Sūlbergu līdz 21,4 sekundēm, bet francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai") atpaliek 48,2 sekundes un ir trešais.
Seska ekipāža līderim zaudē divas minūtes un 1,1 sekundi, ieņemot septīto vietu.
Jau ziņots, ka piektdien rallija ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā sestdien tiks veikti vēl trīs ātrumposmi, bet svētdien pēdējie divi ātrumposmi norisināsies no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.