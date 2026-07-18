Latvijas U-17 basketbolistes zaudē un Pasaules kausu noslēgs ar cīņu par 11. vietu
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlase sestdien Brno Pasaules kausā cīņā par 9.-12. vietu piedzīvoja zaudējumu un turnīru noslēgs ar maču par 11. vietu.
Pirmajā cīņā par 9.-12. pozīciju Latvija ar 59:63 (17:11, 13:15, 14:17, 15:20) piekāpās Itālijai.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 11 gūtajiem punktiem bija Marta Arsentjeva, kura arī iekrāja astoņas atlēkušās bumbas, vēl desmit punktus guva Evelīna Sirsniņa un Šarlote Skrebele, bet astoņus punktus guva Patrīcija Tikmere un Jeļizaveta Naidjonova, kura arī iekrāja piecas rezultatīvas piespēles.
Itālijas labā 18 punktus guva Emīlija Manji, kamēr Sofija Zukona tika pie astoņiem punktiem un 17 atlēkušajām bumbām.
Svētdien latvietes cīnīsies par 11. vietu ar Ēģiptes un Kolumbijas spēles zaudētājām.
A grupas mačos latvietes ar 65:76 zaudēja Austrālijas vienaudzēm, ar 69:44 apspēlēja Kotdivuāras jaunietes un ar 53:105 piekāpās ASV, grupā ierindojoties trešajā vietā. Astotdaļfinālā latvietes ar 60:83 piekāpās Ķīnas vienaudzēm, bet pirmajā cīņā par 9.-16. vietu ar 72:59 pārspēja Čehijas vienaudzes.
Latvijas izlasē ir iekļautas Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Valmieras un Rīgas basketbola skolu audzēknes. Sešas spēlētājas - Šarlote Skrebele, Jelizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere, Evelīna Sirsniņa, Enija Brokāne un Adele Priedīte - pērn izcīnīja ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā. Sešas basketbolistes Brno debitēja augstākā līmeņa turnīrā.
Ilze Ose-Hlebovicka galvenās treneres statusā komandu augstākā līmeņa turnīrā vada trešo reizi. Pārbaudes spēlēs latvietes tikās ar Čehijas U-17 izlasi (61:62 un 61:54), ar Slovēnijas U-17 komandu (47:65 un 31:64), turnīrā Lapalmā ar Spāniju (55:87), ar Kanādu (54:82) un ar Kotdivuāru (74:51).
Latvijas jaunatnes izlases Pasaules kausa izcīņā startē desmito reizi. Līdz šim labākais rezultāts ir astotā vieta, kas sasniegta 2003. gadā U-21 sieviešu izlašu un 2018. gadā U-17 sieviešu izlašu konkurencē.
Latvijas U-17 izlases sastāvs Pasaules kausā:
Melānija Lagunoviča, Adele Priedīte, Monta Čulkstēna (visas - "RBS Centrs"), Enija Brokāne ("Bertānu VBS"/Liepājas SSS), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Darina Ivanova ("RSS Rīdzene"), Madara Šakalova, Evelīna Sirsniņa (abas - "Ogres BS"), Patrīcija Tikmere (RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"), Marta Arsentjeva ("Jūrmala"), Laura Ķikuste ("Kolibri"/"RSS Rīdzene").