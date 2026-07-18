Latvijas jaunā tāllēcēja Brauna labo personīgo rekordu un izcīna sudrabu Eiropas U-18 čempionātā
Latvijas jaunā vieglatlēte Emīlija Brauna sestdien Itālijas pilsētā Rieti notiekošajā Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā laboja personīgo rekordu tāllēkšanā, izcīnot sudraba godalgu.
Finālā Braunai pirmais mēģinājums netika ieskaitīts, otrajā viņa sasniedza 6,07 metrus, trešajā uzlaboja savu rezultātu par pieciem centimetriem, bet ceturtajā piegājienā sasniedza 6,24 metrus, labojot savu personīgo rekordu. Nākamie divi mēģinājumi viņai netika ieskaitīti.
Ar rezultātu 6,24 metri latviete ieņēma otro vietu, kamēr par uzvarētāju kļuva čehiete Kristina Zahorova, kura sasniedza 6,47 metrus. Trešā ar rezultātu 6,21 metrs bija spāniete Gifta Okunrobo.
Eiropas čempionāts līdz 19. jūlijam notiks Itālijas pilsētā Rieti. 23 Latvijas sportisti startē desmit disciplīnās. Komandas vadītāja ir Ieva Misāne, bet sportistus atbalsta treneri Agris Ķirsis, Aļona Fomenko, Artūrs Priževoits, Daiga Stumbre, Diāna Lāce, Guntis Kļaviņš, Ināra Fjodorova, Jānis Brakovskis, Juris Petrovičs, Kaspars Gulbis, Krists Siņicins, Laila Nagle, Miks Oskerko, Sandis Sabājevs un Viktors Lācis.
Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Ieva Malnača (100 m, 200 m, zviedru stafete); Emīlija Brauna (tāllēkšana, zviedru stafete); Emīlija Vīksna (400 m, zviedru stafete); Anastasija Fomenko (100 m/b, 200 m, zviedru stafete); Alise Blaua (tāllēkšana, 100 m/b); Elza Černuho (šķēpa mešana); Laura Grieze Putniņa (lodes grūšana); Raivis Bogotais (lodes grūšana); Elīza Ligere (šķēpa mešana); Jaroslavs Mickevičs (šķēpa mešana); Elans Bertmanis (400 m/b, zviedru stafete); Nils Bibļivs (šķēpa mešana); Alise Zilberte (100 m, zviedru stafete); Ieva Kauliņa (septiņcīņa); Damians Zaņevskis (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Markuss Celms (400 m/b, zviedru stafete); Viks Viljams Donis (tāllēkšana, zviedru stafete); Katrīna Daudzvārde (400 m, zviedru stafete); Ksenija Fjodorova (400 m/b, zviedru stafete); Anna Vecbaštika (400 m/b); Aleks Ajibola Dezmonds (200 m, zviedru stafete); Artis Saldaks (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Enija Glaudāne (stafete, zviedru stafete).