Latvijas vieglatlēti Eiropas U-18 čempionātā sasniedz finālu lodes grūšanā un 200 metru sprintā
Latvijas jaunie vieglatlēti Itālijas pilsētā Rieti notiekošajā Eiropas U-18 čempionātā piektdien un sestdien sasnieguši divus sacensību finālus.
Lodes grūdējs Raivis Bogotais kvalifikācijas pirmajā mēģinājumā sasniedza 17,85 metrus, otrajā piegājienā tika pie rezultāta 16,14 metri, bet trešajā mēģinājumā, sasniedzot 17,86 metrus, laboja savu personīgo rekordu. Savā kvalifikācijas grupā latvietis ieņēma piekto vietu un kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, sasniedzot finālu, kas arī paredzēts sestdien.
Tikmēr 200 metru sprinta pusfinālā sprintere Ieva Malnača savā skrējienā finišēja 23,75 sekundēs un bija otrā, nodrošinot vietu finālā, kas norisināsies sestdien. Anastasija Fomenko savā 200 metru sprinta pusfināla skrējienā ar finišu 24,48 sekundēs bija septītā, kopvērtējumā ierindojoties 17. pozīcijā.
Vēl 100 metru barjerskrējienā Fomenko atlasē finišēja 13,73 sekundēs un sasniedza personīgo rekordu, kopvērtējumā ieņemot 23. vietu un iekļūstot pusfinālā. Trīssoļlēkšanā Damians Zaņevskis ar 14,04 metriem ieņēma 21. vietu, bet Artis Saldaks ar 13,68 metriem ierindojās 27. pozīcijā, neiekļūstot finālā. Savukārt šķēpmešanā Jaroslavam Mickevičam 59,72 metri deva 22. vietu, kamēr Nils Bibļivs ar sasniegtiem 56,18 metriem bija 24. vietā. Finālā iekļuva 12 labāko rezultātu īpašnieki.
Eiropas čempionāts līdz 19. jūlijam notiks Itālijas pilsētā Rieti. 23 Latvijas sportisti startē desmit disciplīnās. Komandas vadītāja ir Ieva Misāne, bet sportistus atbalsta treneri Agris Ķirsis, Aļona Fomenko, Artūrs Priževoits, Daiga Stumbre, Diāna Lāce, Guntis Kļaviņš, Ināra Fjodorova, Jānis Brakovskis, Juris Petrovičs, Kaspars Gulbis, Krists Siņicins, Laila Nagle, Miks Oskerko, Sandis Sabājevs un Viktors Lācis.
Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Ieva Malnača (100 m, 200 m, zviedru stafete); Emīlija Brauna (tāllēkšana, zviedru stafete); Emīlija Vīksna (400 m, zviedru stafete); Anastasija Fomenko (100 m/b, 200 m, zviedru stafete); Alise Blaua (tāllēkšana, 100 m/b); Elza Černuho (šķēpa mešana); Laura Grieze Putniņa (lodes grūšana); Raivis Bogotais (lodes grūšana); Elīza Ligere (šķēpa mešana); Jaroslavs Mickevičs (šķēpa mešana); Elans Bertmanis (400 m/b, zviedru stafete); Nils Bibļivs (šķēpa mešana); Alise Zilberte (100 m, zviedru stafete); Ieva Kauliņa (septiņcīņa); Damians Zaņevskis (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Markuss Celms (400 m/b, zviedru stafete); Viks Viljams Donis (tāllēkšana, zviedru stafete); Katrīna Daudzvārde (400 m, zviedru stafete); Ksenija Fjodorova (400 m/b, zviedru stafete); Anna Vecbaštika (400 m/b); Aleks Ajibola Dezmonds (200 m, zviedru stafete); Artis Saldaks (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Enija Glaudāne (stafete, zviedru stafete).