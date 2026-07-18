Seska ekipāža Igaunijas rallijā zaudē vienu pozīciju un turpina cīņu par vietu TOP 7
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien Igaunijas WRC posma otrajā dienā pēc vēl četriem ātrumposmiem kopvērtējumā zaudēja vienu pozīciju un šobrīd atrodas septītajā vietā.
Astotajā ātrumposmā Latvijas ekipāža bija septītā, nākamajos divos ierindojās 11. un desmitajā pozīcijā, bet 11. ātrumposmā latvieši sasniedza devīto labāko rezultātu. Soms Sami Pajari ("Toyota") bija ātrākais dienas pirmajos divos ātrumposmos, bet nākamajos divos pirmo vietu ieņēma zviedrs Olivers Sūlbergs ("Toyota").
Pēc 11 ātrumposmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pajari, kurš iekrājis 14,1 sekundes pārsvaru pār Sūlbergu, bet francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai") atpaliek 39 sekundes un ir trešais.
Seska ekipāža līderim zaudē minūti un 35,9 sekundes, ieņemot septīto vietu.
Jau ziņots, ka piektdien rallija ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu. Palīgā pēc nelaimes mūsējiem metās gan mehāniķi, gan līdzjutēji.
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā sestdien tiks veikti vēl pieci ātrumposmi, bet svētdien pēdējie divi ātrumposmi norisināsies no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā. "M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.