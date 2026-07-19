Lielais fināls ir klāt! Eiropas un pasaules čempionu duelī noskaidrosies planētas spēcīgākā futbola izlase
Šodien no plkst. 22:00 2026. gada Pasaules kauss futbolā ieies savā kulminācijā - Spānijas un Argentīnas izlases aizvadīs cīņu par trofeju. Tiešraide TV6 kanālā.
Abas izlases līdz finālam nav zaudējušas ne spēlē, taču Spānija turnīru sāka ar neizšķirtu, kamēr Argentīnai panākumi visos septiņos turnīra mačos. Argentīna cīnīsies par savu ceturto Pasaules kausa triumfu (ar Itāliju un Vāciju ierindotu otrajā vietā izcīnīto titulu skaitā), savukārt Spānija spēlēs pirmajā finālā kopš 2010. gada. Toreiz spāņi izcīnīja savu vienīgo titulu valsts vēsturē.
Labākā aizsardzība pret labāko uzbrukumu
Eiropas čempione Spānija turnīru sāka ar 0:0 pret Kaboverdi, taču turpinājumā bijusi pārliecinoša. Grupā pārspētas Saūda Arābija (4:0) un Urugvaja (1:0), kamēr ceļā uz finālu Austrija (3:0), Portugāle (1:0), Beļģija (2:1) un Francija (2:0). Spānijai ir visa turnīra labākā aizsardzība, līdz šim ielaižot tikai vienus vārtus. Spāņi ir pirmā komanda Pasaules kausos, kas sešās spēlēs nav ielaidusi vārtus. Izcīnot uzvaru finālā, Spānija kļūs par Eiropas rekordisti nezaudēto spēļu skaita ziņā pēc kārtas - šobrīd tai 37 nezaudētu maču sērija (27 uzvaras, desmit neizšķirti), kas ir rekorda atkārtojums.
2 - Aymeric Laporte and Pau Cubarsí are the two defenders with the most line breaking passes at the 2026 World Cup:— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026
91 for Laporte
83 for Cubarsí
Style 🇪🇸 pic.twitter.com/D0FEJEWe3w
Argentīna pagaidām tikai uzvarējusi, taču ne bez emocijām un trilleriem. Grupā esošie Pasaules kausa ieguvēji ar 3:0 pieveica Alžīriju, ar 2:0 Austriju, bet 3:1 Jordāniju. Izslēgšanas spēlēs ceļā uz finālu Argentīna ar 3:2 pieveica Kaboverdi un Ēģipti, ar 3:1 Šveici un ar 2:1 Angliju. Divās no spēlēm argentīnieši uzvarēja papildlaikā, kamēr pret Ēģipti un Angliju tā atspēlējās pašās spēles beigās. Ar 19 gūtajiem vārtiem Argentīnai ir turnīra labākais uzbrukums.
Argentīna spēlēs savā septītajā Pasaules kausa finālā, kas ir otrais labākais rādītājs Pasaules kausos (astoņi fināli ir Vācijai). Uzvarot, argentīnieši kļūs par trešo valsti finālturnīra vēsturē, kas spēj aizstāvēt izcīnīto titulu (uzvarēt divas reizes pēc kārtas). Līdz šim titulu spējusi aizstāvēt Itālija (1934. un 1938. gads) un Brazīlija (1958. un 1962. gads). Statistika pēdējā laikā tam gan ir nelabvēlīga - pēdējās trīs titula īpašnieces, kuras nākamajā turnīrā tikušas līdz finālam, zaudējušas.
7 - 🇦🇷Argentina are only the second team to win seven matches at a single World Cup, after Brazil in 2002.— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026
On Sunday, they will also attempt to become only the fifth team to win 100% of their matches at a WC after:
Uruguay 1930 (4/4)
Italy 1938 (4/4)
Brazil 1970 (6/6)
Brazil… https://t.co/juaKiZypBE
Abu fināls kļūs par pirmo Pasaules kausa vēsturē, kurā tiekas esošās Eiropas un pasaules čempiones. Pirms tam komandām bija paredzēts aizvadīt "Finalissima" spēli Katarā, taču to atcēla Irānas kara dēļ, pusēm nevienojoties par jaunu datumu. Šī kļūs arī pirmā reize, kad finālā spēkojas FIFA ranga pirmo divu vietu īpašnieces.
Komandas pēdējo reizi viena pret otru spēlējušas 2018. gadā pārbaudes spēlē, kad komfortablu uzvaru svinēja Spānija (6:1). Pēdējā tikšanās Pasaules kausos tām bijusi ļoti sen - 1966. gadā, ar 2:1 uzvarot Argentīnai. Tā kļuvusi par abu komandu vienīgo spēkošanās reizi pasaules meistarsacīkstēs. Kopā izlases viena pret otru spēlējušas 14 reizes - abām ir sešas uzvaras un divi neizšķirti.
Abas komandas veiksmīgi spēlē pamatlaika galotnēs. Spānija pēdējās trijās no četrām spēlēm iesitusi vārtus pēc 85. minūtes, savukārt Argentīna, sākot ar 85. minūti, turnīrā guvusi veselus astoņus vārtus, kas ir Pasaules kausa rekords. Spānijas rezultatīvākais futbolists nav lielākā zvaigzne Lamins Jamals, bet gan Mikels Ojarsabals, kuram pieci gūti vārti. Argentīnai Pasaules kausu visu laiku rezultatīvākais futbolists Lionels Mesi līdz šim iesitis astoņus vārtus un izdarījis četras rezultatīvās piespēles. Cīņā par turnīra rezultatīvākā godu viņa galvenais konkurents ir francūzis Kilians Mbapē.
33 - Lionel Messi has been directly involved in 33 goals in 33 World Cup matches— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026
2006: 2⃣ (1 goal + 1 assist)
2010: 1⃣ (0+1)
2014: 5⃣ (4+1)
2018: 3⃣ (1+2)
2022: 1⃣0⃣ (7+3)
2026: 1⃣2⃣ (8+4)
Vintage. pic.twitter.com/Bgx1VuL4Hv
Pasaules kausa fināla fakti
Meistarsacīkšu vēsturē finālā ātrākos vārtus guvis Nīderlandes futbolists Johans Nīskens, kurš 1974. gada finālspēlē izcēlās 88. sekundē. Ar to gan nepietika uzvarai, jo visā spēlē ar 2:1 uzvarēja un titulu ieguva Rietumvācija.
1990. gada fināls kļuva par pirmo, kurā kāda komanda finālā savus vārtus prata nosargāt bez ielaistajiem vārtiem. Par šo vienību kļuva Rietumvācija, kas finālā ar 1:0 apspēlēja Argentīnu.
Līdzšinējo finālu vēsturē septiņām komandām izdevies titulu izcīnīt pēc atspēlēšanās. Seši gadījumi fiksēti pirmo septiņu Pasaules kausu laikā, tas ir, laika posmā no 1930. līdz 1966. gadam. Par pēdējo izlasi, kas titulu pamatlaikā izcīnīja pēc nonākšanas zaudētājos, ir Rietumvācija pret Nīderlandi jau aprakstītajā 1974. gadā. 2006. gada finālā starp Franciju un Itāliju kā pirmie vadībā izvirzījās franči, taču abu izlašu starpā uzvarētāju noteica pēcspēles sitienu sērija, kurā pārāka bija Itālija. Kamēr FIFA šo neuzskaita par atspēlēšanos no zaudētājiem, var arī šo titulu šādi ieskaitīt.
Lionels Mesi nākšanas laukumā gadījumā panāks brazīlieti Kafu kā visvairāk Pasaules kausa finālos spēlējušais futbolists. Kafu piedalījās trijos Pasaules kausa finālos 1994., 1998. un 2002. gadā. Mesi līdz šim spēlējis 2014. un 2022. gada finālos.
Pieci futbolisti pagaidām Pasaules kausa vēsturē guvuši vārtus divos finālos. Pēdējais no tiem ir Kilians Mbapē, kurš izcēlās gan 2018., gan 2022. gada finālos. Lionels Mesi pie scenārija, ja iesitīs, var šo skaitli palielināt līdz sešiem. Viņš pirms četriem gadiem guva divus Argentīnas vārtus.
Ziemeļamerikas stila izklaide un ne tikai
Pasaules kausa fināls notiks Ņujorkā, "MetLife" stadionā. Dažas dienas pirms spēles sākuma tās aizvadīšanu apdraudēja atnākušie no Kanādas plašo meža ugunsgrēku dūmi. Savukārt dienu pirms spēles Ņujorku varētu sasniegt postoša vētra.
🚨💍 OFFICIAL: FIFA to award the winners of the World Cup with championship rings.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026
It’s the first time in history, following some of the American sports.
30 rings will be made available to the world champions, with a further 1,996 rings going on sale to fans. pic.twitter.com/nPd01KhSG5
Pirmo reizi fināla laikā notiks puslaika pārtraukuma izklaides šovs, kas ir kā pakaļdarinājums NFL "Superbowl" notiekošajam. Šoreiz uzstāsies tādi mākslinieki kā Madonna, Šakira, Džastins Bībers, BTS, "Coldplay" un citi. Puslaika šova dēļ spēle un arī pats pārtraukums ieilgs - tas varētu būt ap 30 minūtēm.
Pirmo reizi titula ieguvēja saņems čempionu gredzenus, kas ir vēl viena Ziemeļamerikas sporta līgu kā NBA, NHL, NFL tradīcija. Savukārt Pasaules kausa trofeju uzvarētājiem pasniegs ASV prezidents Donalds Tramps, kurš tādējādi apmeklēs savu pirmo spēli finālturnīra laikā.
Interesanti, ka Argentīnas prezidents Havjers Milejs uz to nedosies, jo ir māņticīgs. Viņš maču skatīsies televizorā savā prezidenta pilī. Līdz šim tieši šādi viņš vērojis iepriekšējās Argentīnas spēles, kurās tā uzvarējusi un tikusi līdz finālam.
Uzvarētāja ne tikai saņems Pasaules kausa trofeju, zelta medaļu un čempionu gredzenu, bet arī nozīmīgu naudas balvu. FIFA 2025. gada decembrī paziņoja, ka Pasaules kausa čempione saņems 50 miljonu dolāru vērtu prēmiju, kamēr fināliste - 33 miljonu. Turklāt katra turnīra komanda var pretendēt uz pusotru miljona dolāru vērtu atlīdzību par sagatavošanos turnīram.
Pēc četriem gadiem Pasaules kauss svinēs simtgadi. Tas plānots tādās valstīs kā Marokā, Spānijā un Portugālē. Tāpat viena spēle norisināsies Urugvajā, kur tika organizēts vēsturē pirmais Pasaules kauss 1930. gadā.