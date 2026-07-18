“Tam bija jābūt finālam!" Fani skumst un joko par Anglijas-Francijas bronzas maču
Daudzi futbola līdzjutēji visā pasaulē šovakar gaidāmo Pasaules kausa bronzas maču starp Francijas un Anglijas izlasi nodēvējuši par "spēli, kuru neviens negribēja".
Fani sociālajos tīklos par gaidāmo spēli dalījušies ar ironiskiem ierakstiem un mēmem. Īpašu popularitāti izpelnījies video ar kadru no populārās animācijas filmas “Minjoni”, kas humoristiski atspoguļo līdzjutēju attieksmi pret bronzas maču. "Es sagaidu, ka trešās vietas izcīņa šovakar risināsies šādi," norādījuši vairāki līdzjūtēji.
La selección de Francia vs Inglaterra jugando mañana por el 3er lugar: pic.twitter.com/BnacL9yNf3— Lola (@lola_rabbitx) July 17, 2026
Tāpat daudzi fani norādījuši, ka bija cerējuši Pasaules kausa finālā redzēt tieši šīs abas komandas. Gan Francijas, gan Anglijas izlases līdz šim Pasaules kausā bija nepārspētas, un pirmo zaudējumu piedzīvoja tieši pusfinālā.
THIS SHOULD HAVE BEEN THE FINALE https://t.co/FMeWFl8ib4 pic.twitter.com/7h7uFh3IJg— autist (@litteralyme0) July 16, 2026
Arī Francijas aizsargs Ibrahims Konatē atklāti atzina to, ko daudzi līdzjutēji domā. “Neviens no mums negribēja spēlēt šo spēli par trešo vietu,” viņš sacīja preses konferencē. “Mums nav izvēles – šī spēle ir jāaizvada. Francijai un Anglijai ir dziļa, kopīga vēsture, un mēs gaidām šo maču, lai redzētu, kas notiks.”
Abām izlasēm šajā mačā joprojām būs vairāki svarīgi mērķi
Anglijas treneris Tomass Tuhels pēc zaudējuma Argentīnai saņēmis kritiku par sevis pieņemtajiem taktiskajiem lēmumiem. Komanda pusfinālā atradās vadībā līdz pat 85. minūtei, taču beigās zaudēja ar 1:2. Arī Vācu speciālists atzina, ka bronzas mačā nevēlējās būt neviens, tomēr norāda, ka šī būs lieliska iespēja parādīt komandas raksturu.
“Neviens nevēlas būt šajā spēlē. Visas četras komandas gribēja atrasties Ņujorkā finālā. Taču šī ir oficiāla Pasaules kausa spēle,” sacīja Tuhels. “Mentalitāte nav kaut kas tāds, ko var ieslēgt un izslēgt pēc vēlēšanās. Šis ir brīdis parādīt, no kā mēs esam veidoti.” Tuhels atzina, ka Anglijai vēl jāmazina plaisa starp sevi un pasaules futbola lielvalstīm. “Mēs cerējām, sapņojām un ticējām. Taču mums vēl ir jāaizver šī plaisa.”
Tikmēr Francijas izlasei spēle būs īpaša arī cita iemesla dēļ – tā būs pēdējā Didjē Dešama spēle pie valstsvienības stūres. Dešams Franciju vadījis gandrīz pusotru desmitgadi, 2018. gadā aizvedot komandu līdz Pasaules kausa titulam un 2022. gadā līdz finālam. Konatē uzsvēra, ka spēlētāji vēlas trenerim pateikties ar uzvaru. “Viņš ir palīdzējis daudziem Francijas spēlētājiem. Mums bija arī vilšanās brīži, bet viņš mums sagādāja daudz prieka.”
Pats Dešams atzina, ka darbs Francijas izlasē bijis viņa karjeras nozīmīgākais posms. “Francijas izlase ir skaistākā lieta, kas ar mani jebkad notikusi profesionālajā karjerā.”
Tajā pašā laikā Francijas superzvaigzne Kilians Mbapē vēl nav atmetis cerības uz Pasaules kausa rezultatīvākā spēlētāja titulu. Viņa kontā pašlaik ir astoņi vārti – tikpat, cik Argentīnas līderim Lionelam Mesi. Pašlaik Mesi ir priekšrocība, jo viņam ir vairāk rezultatīvu piespēļu – četras pret Mbapē ir trīs. Taču viens precīzs sitiens pret Angliju var pilnībā mainīt situāciju. Cīņā par Zelta zābaku vēl teorētiski piedalās arī Anglijas līderi Harijs Keins un Džūds Belingems, kuri Pasaules kausā guvuši pa sešiem vārtiem.
Mačs Maiamigārdensā sāksies pusnaktī uz svētdienu pēc Latvijas laika. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un platformā "Go3". Svētdien par Pasaules kausa finālā cīnīsies Argentīna un Spānija. Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.