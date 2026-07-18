Latvijas U-16 basketbolistiem otrais zaudējums pārbaudes turnīrā Stambulā
Latvijas basketbolisti, gatavojoties Eiropas U-16 čempionātam, piektdien Stambulā otrajā pārbaudes turnīra spēlē ar 74:82 piekāpās Vācijai.
Markuss Jahovičs un Juris Sičkars ar 14 punktiem bija rezultatīvākie Latvijas izlases rindās, Matīss Preimanis guva 13 punktus, bet Kristians Martinsons maču noslēdza ar 11 punktiem. Sestdien paredzēta spēle ar Grieķiju. Pirmajā mačā latvieši ar 58:85 piekāpās Turcijai.
Treniņnometne, gatavojoties Eiropas čempionātam, sākās jūlija sākumā Rīgā. Izlases kandidātos ir iekļauti Bauskas, Gulbenes, Jūrmalas, Ogres, Siguldas, Tukuma, Valmieras, kā arī Rīgas jaunatnes basketbola sistēmas un ASV basketbola audzēkņi.
Sagatavošanās posmā pēc turnīra Turcijā ir pārbaudes spēles ar Izraēlas U-16 izlasi, kā arī līdzdalība Baltijas kausa izcīņā Rīgā. Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdz treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Trijiem spēlētājiem - Markusam Jahovičam, Bendžaminam Jānim Beruē un Gustavam Vilcānam - ir pērnā Eiropas U-16 čempionāta pieredze. Eiropas čempionāts no 7. līdz 16. augustam notiks Rumānijā. Latvijas komanda B grupā spēļu secībā sacentīsies ar Itālijas, Turcijas un Čehijas vienībām.
Latvijas U-16 izlases kandidāti:
Emīls Dumpis, Marko Mētra, Ralfs Valenieks (visi - "RBS Basketbola klase"), Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Raidens Šaubergs-Lēpe ("RBS Centrs"), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Edvards Freimanis ("RBS A. Kraukļa VEF BS"), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Patriks Rācenājs ("Bauskas BJSS"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).