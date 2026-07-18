Jau šodien Pasaules kausā notiks cīņa par trešo vietu
Anglijas un Francijas futbola izlases šodien Maiami tiksies Pasaules kausa mačā par trešo vietu. Abas komandas pusfinālā piedzīvoja pirmos zaudējumus turnīrā un tagad cīnīsies par iespēju noslēgt čempionātu ar bronzas medaļām.
Pusfinālā francūži ar 0:2 atzina Spānijas pārākumu, bet Anglija ar 1:2 piekāpās Argentīnai. Abām vienībām tie bija pirmie zaudējumi šajā turnīrā. Francija un Anglija tikās arī 2022. gada Pasaules kausā, kad ceturtdaļfinālā ar 2:1 pārāki bija Francijas futbolisti.
Tāpat Francijas futbolisti izcīnījuši godalgas iepriekšējos divos Pasaules kausa finālturnīros, 2022. gadā meistarsacīkstes noslēdzot ar sudrabu, bet 2018. gadā kļūstot par čempioniem. Anglija nav tikusi pie medaļām kopš 1966. gada, kad tika izcīnīts čempiontituls.
Angļiem šajā turnīrā vispirms grupā bija uzvara 4:2 pār Horvātiju, pēc tam neizšķirts 0:0 ar Ganu un beigās nepārliecinošā mačā uzvara 2:0 pār Panamu. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā angļi ar 2:1 uzvarēja Kongo DR, astotdaļfinālā ar 3:2 pieveica meksikāņus, bet ceturtdaļfinālā ar 2:1 pārspēja Norvēģiju, pateicoties Džūda Belingema diviem gūtiem vārtiem.
Francijas izlase apakšgrupā uzvarēja Senegālu (3:1), Irāku (3:0) un Norvēģiju (4:1), bet turpinājumā izslēgšanas turnīrā aizvadīja mačus bez ielaistiem vārtiem - pirmajā kārtā ar 3:0 uzvarēta Zviedrija, astotdaļfinālā ar 1:0 pārspēta Paragvaja, bet ceturtdaļfinālā ar 2:0 pieveikta Maroka.
Francijas izlases kapteinis Kilians Mbapē šajā finālturnīrā guvis astoņus vārtus un asistējis vēl trīs vārtu guvumos. Tikpat rezultatīvs bijis argentīnietis Lionels Mesi, kuram ir par vienu piespēli vairāk. Tieši ar Mesi šobrīd Mbapē cīnās par Pasaules kausu finālturnīros visvairāk vārtus guvušā spēlētāja godu - argentīnietis guvis 21 vārtus jeb par vieniem vairāk nekā francūzis. Anglijas valstsvienības rindās ar sešiem vārtu guvumiem izcēlušies Džūds Belingems un Harijs Keins.
Svētdien par Pasaules kausa finālā cīnīsies Argentīna un Spānija. Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.
Mačs Maiamigārdensā sāksies pusnaktī uz svētdienu pēc Latvijas laika. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un platformā "Go3".