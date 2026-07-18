VIDEO. Savējie palīdz! Seska ekipāžas fani atnes avarējušā auto daļu un vēro tā remontu Igaunijas rallijā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien dramatiski sāka pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devīto posma, Igaunijas rallija pirmo dienu, kad tā dēvētajā "shakedown" posmā cieta avāriju. Palīgā mūsējiem metās gan mehāniķi, gan līdzjutēji.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "shakedown" posmā, kas netiek skaitīts kā pirmais ātrumposms, aizķēra trases norobežojumu, kā rezultāta tika bojāts automašīnas labais spārns un stūres iekārta. Pirms pirmā posma mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Seska ekipāžas fani pacentās dot savu artavu automašīnas remontā, atnesot atrasto daļu uz servisu.
Piektdienu Sesks un Francis noslēdza vareni, pēdējā septītajā ātrumposmā finišējot otrajā vietā, kopvērtējumā saglabājot sesto vietu.
Arī septītajā ātrumposmā uzvaru izcīnīja soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), par 0,1 sekundi apsteidzot Seska ekipāžu ("M-Sport Ford") un par 0,2 sekundēm - beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai").
Pēc septiņiem ātrumposmiem Igaunijas rallijā līderis ir Pajari, par 14,7 sekundēm atpaliek zviedrs Olivers Sūlbergs ("Toyota"), bet par 16,5 sekundēm - francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai").
Seska ekipāža līderim zaudē 44,7 sekundes, ieņemot sesto vietu.
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā sestdien deviņi ātrumposmi tiks veikti no plkst. 9.50 līdz plkst. 21, bet svētdien pēdējie ātrumposmi - no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.