Verstapens un Antonelli apsteidz konkurentus F-1 Beļģijas "Grand Prix" pirmajos treniņos
Makss Verstapens no "Red Bull" komandas un "Mercedes" pilots Kimi Antonelli piektdien bija ātrākie Pirmās formulas (F-1) sezonas desmitā posma - Beļģijas "Grand Prix" - pirmajās divās treniņu sesijās.
Pirmajā treniņu sesijā Verstapens apli veica minūtē un 47,070 sekundēs. Viņš apsteidza abus "Ferrari" pilotus -Luisu Hamiltonu par 0,145 sekundēm un Šarlu Leklēru par 0,207 sekundēm.
Otrajos treniņbraucienos Antonelli, kurš pirmajos treniņbraucienos sasniedza sesto ātrāko laiku, apli veica minūtē un 45,944 sekundēs.
Viņš par 0,190 sekundēm apsteidza pašreizējo pasaules čempionu Lando Noridu ("McLaren"), par 0,472 sekundēm - Verstapenu un par 0,747 sekundēm - Hamiltonu.
Otrajā treniņu sesijā avāriju piedzīvoja "Alpine" braucējs francūzis Pjērs Gaslī, taču iztika bez savainojumiem.
Sestdien Spa trasē notiks trešā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien - Beļģijas "Lielās balvas" izcīņa.
Jau ziņots, ka Noriss pēc akumulatoru nomaiņas Beļģijas "Grand Prix" sāks desmit starta vietas zemāk.
Pēc deviņiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 179 punktiem ieņem Antonelli, otrais ar 154 punktiem ir "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, 147 punktus ir sakrājis Hamiltons, Leklēram ir 108 punkti, Norisam - 97, Oskaram Piastri ("McLaren") - 82 un Verstapenam - 76 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 333 un "Ferrari" - 255, "McLaren" - 179, bet "Red Bull" - 128 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".