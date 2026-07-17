Titulētais austrāliešu riteņbraucējs Deniss nonāvēja savu sievu un izvairījās no cietuma. Tagad viņu var ieslodzīt
Vairākkārtējais pasaules čempions un divkārtējais olimpisko spēļu medaļnieks, austrāliešu riteņbraucējs Roans Deniss, kurš 2023. gadā ar savu automašīnu sabrauca sievu, arī olimpisko riteņbraucēju Melisu Hoskinsu, un sākotnēji izvairījās no cietuma, nu var tur nokļūt.
2024. gadā 36 gadus vecais Roans Deniss saņēma 17 mēnešu cietumsodu par traģēdiju, kurā tika nonāvēta viņa sieva, vienlaikus nosakot divu gadu periodu, kurā, ja nebūs nekādu pārkāpumu, viņam cietumā nebūs jāsēž. Vienlaikus viņam uz pieciem gadiem tika atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un tiesnesis brīdināja, ka šī aizlieguma jebkāds pārkāpums nozīmētu nosacītā cietumsoda noteikumu pārkāpumu, un viņš tiks ieslodzīts.
Tomēr šā gada jūnijā policija Denisu pieķēra pie stūres netālu no sievas nonāvēšanas vietas. Viņa aizturēšanas brīdī automašīnā atradās arī divi viņa bērni.
Tiesā Denisa advokāts pavēstīja, ka viņa klients atzīst sevi par vainīgu. Pats Deniss ar nopietnu sejas izteiksmi klusēja, bet pēc sēdes beigām ātri pameta tiesas ēku, ignorējot žurnālistu jautājumus. Nākamā sēde paredzēta septembrī.
32 gadus vecā Hoskinsa nomira slimnīcā 2023. gada 31. decembrī vienu dienu pēc tam, kad viņu pie ģimenes mājas Adelaidā sabrauca vīra vadītā automašīna. Tiesa atzina, ka Deniss nebija krimināli atbildīgs par sievas nāvi, taču viņš bija ignorējis sievas drošību, turpinot vadīt automašīnu, kamēr viņa bija pieķērusies pie automašīnas. Tiesā tika liecināts, ka liktenīgajā vakarā pāris sastrīdējās par virtuves remontu, un Deniss nolēma braukt prom. Melisa uzlēca uz automašīnas motora pārsega un satvēra durvju rokturi, mēģinot to apturēt, bet pie stūres sēdošais Deniss turpināja braukt, līdz viņa nokrita un pakļuva zem automašīnas.
Denisam sākotnēji tika izvirzītas apsūdzības bīstamā braukšanā, kas izraisījusi nāvi, un neuzmanīgā braukšanā, taču vēlāk viņš atzina savu vainu mazāk nopietnā apsūdzībā par iespējamā kaitējuma radīšanu vainu pastiprinošos apstākļos. Sākotnēji viņam draudēja līdz pat 15 gadiem aiz restēm.
Pērn Deniss izraisīja sabiedrības sašutumu, publicējot mazgātā melnā “Porsche” attēlu ar parakstu “Kas par absolūtu ieroci”. Dienvidaustrālijas Upuru tiesību komisāre Sāra Kvika Denisa ierakstu toreiz nosauca par “dziļi aizskarošu” un paziņoja, ka tas parāda “skaidru izpratnes trūkumu par reālo un ilgstošo ietekmi”, ko bija izraisījusi viņa rīcība. “Tas arī atspoguļo pilnīgu necieņu pret Melisu un viņas ģimeni, kuri katru dienu turpina dzīvot ar šī kaitējuma sekām.” Ar to nepietika, un Deniss soctīklos arī savus bērnus nodēvējis par “absolūtiem ieročiem”.
Deniss un Hoskinsa iepazinās Londonas olimpisko spēļu laikā 2012. gadā un apprecējās 2018. gadā. Viņus uzskatīja par Austrālijas riteņbraukšanas "zelta pāri", ģimenē piedzima divi bērni. Izveidojot ģimeni, Hoskinsa noslēdza profesionālās riteņbraucējas karjeru. 2015. gadā viņa kļuva par pasaules čempioni komandu iedzīšanā 2015. gadā, piedalījās divās olimpiskajās spēlēs. Savukārt seškārtējais pasaules čempions Deniss noslēdza profesionāļa karjeru 2023. gadā, pirms tam izcīnot sudraba medaļu Londonas olimpiādē un bronzas medaļu Tokijas olimpiādē, kā arī triumfējot Sadraudzības spēlēs 2022. gadā.