Graudiņa/Samoilova piekāpjas zelta setā, Latvijas pludmales volejbola izlase zaudē CEV Nāciju kausa ceturtdaļfinālā
Latvijas sieviešu pludmales volejbola izlase piektdien cieta zaudējumu CEV Nāciju kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā.
Pēdējā A grupas cīņā ar Itāliju vispirms Līva Ēbere/Deniela Konstantinova ar 0-2 (19:21, 16:21) zaudēja Klaudijai Skampoli un Džadai Bianki, bet neizšķirtu panāca Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kuras ar 2-1 (15:21, 21:17, 15:10) apspēlēja Valentīnu Gotardi un Reku Totu.
Ceturtdaļfinālā ar Slovēnijas vienību vispirms Ēbere/Konstantinova ar 0-2 (19:21, 12:21) zaudēja Tjašai Kotnikai un Tajdai Lovšinai, bet Graudiņa/Samoilova ar 2-0 (21:11, 21:12) sagrāva Maju Maroltu un Živu Javorniku.
Izšķirošajā cīņā Graudiņa/Samoilova tā sauktajā zelta setā ar 16:18 piekāpās Javornikai un un Lovšinai.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas izlase spēlēja 1-1 ar Čehiju un ar 2-0 pieveica Norvēģiju.
Iepriekš ziņots, ka vīriešu turnīra A grupā Latvijas komanda spēlēja neizšķirti ar Izraēlu, ar 2-0 pieveica Portugāli un spēlēja 1-1 ar Norvēģiju, iekļūstot ceturtdaļfinālā, kur sestdien tiksies ar Ungārijas izlasi.
Finālturnīrā Latvijas dueti vietas nodrošināja maijā Rīgā notikušajās kvalifikācijas sacensībās.
LVF ziņo, ka CEV Nāciju kausa finālturnīrā sacenšas pa astoņām spēcīgākajām vīriešu un sieviešu valstsvienībām. Finālturnīra trīs labākās izlases saņems attiecīgi 15 000, 10 000 un 6500 eiro naudas balvas, bet uzvarētāji nopelnīs papildus kvotu dalībai 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.