Pļaviņš/Fokerots nodrošina Latvijas pludmales volejbola izlases iekļūšanu CEV Nāciju kausa ceturtdaļfinālā
Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase piektdien spēlēja neizšķirti ar Norvēģiju un iekļuva CEV Nāciju kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā.
A grupas mačā vispirms Edgars Točs/Gustavs Auziņš ar 0-2 (10:21, 12:21) zaudēja pārim Nilss Ringēens/Ēvens Oss, bet Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ar 2-1 (21:16, 18:21, 15:10) pārspēja Annešu Mūlu un Kristianu Sērumu.
Sestdien ceturtdaļfinālā latvieši tiksies ar Ungārijas vienību.
Iepriekš ziņots, ka ceturtdien latvieši spēlēja 1-1 ar Izraēlu un ar 2-0 uzvarēja Portugāli.
Jau ziņots, ka sieviešu turnīrā ceturtdien Līva Ēbere/Deniela Konstantinova un Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova vispirms spēlēja 1-1 ar čehietēm, bet pēc tam ar 2-0 uzvarēja Norvēģijas duetu.
A grupas pēdējā mačā latvietes piektdien tiksies ar Itāliju.
Finālturnīrā Latvijas dueti vietas nodrošināja maijā Rīgā notikušajās kvalifikācijas sacensībās.
LVF ziņo, ka CEV Nāciju kausa finālturnīrā sacenšas pa astoņām spēcīgākajām vīriešu un sieviešu valstsvienībām. Finālturnīra trīs labākās izlases saņems attiecīgi 15 000, 10 000 un 6500 eiro naudas balvas, bet uzvarētāji nopelnīs papildus kvotu dalībai 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.