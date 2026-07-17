Latvijas U-17 basketbolistes Pasaules kausā sakauj Čehiju un saglabā vietu elitē
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlase piektdien Brno svinēja uzvaru Pasaules kausa pirmajā cīņā par 9.-16. vietu un nodrošināja vietu spēcīgāko divīzijā arī nākamajā sezonā.
Latvijas U-17 izlase ar 72:59 (22:7, 16:16, 16:16, 18:20) pārspēja Čehijas vienaudzes.
Latvijas izlasē 20 punktus guva Evelīna Sirsniņa, kura realizēja 13 no 16 soda metieniem. 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Marta Arsentjeva, bet 12 punktus guva Šarlote Skrebele.
Pretiniecēm deviņus punktus guva Tereza Sīkorova.
Latvijas izlase vairāk un precīzāk meta soda metienus (83,33% jeb 35/42 pret čehiešu 45% jeb 9/20).
Latvijas izlase pēc spēles sākuma izvirzījās vadībā un ne reizi neļāva pretiniecēm kaut izlīdzināt rezultātu. Sestajā minūtē pēc Madaras Šakalovas divpunktu metiena latvietes panāca 16 punktu pārsvaru - 18:2, bet otrās ceturtdaļas ievadā pēc Šarlotes Skrebeles trīspunktu metiena tika sasniegts lielākais pārsvars - 30:8.
Mača turpinājumā čehietes rezultātā pietuvojās līdz 11 punktiem - 33:44 26. minūtē pēc Terezas Sīkorovas divpunktu metiena, taču Latvijas izlases basketbolistes tuvāk pretiniecēm pietuvoties neļāva.
Spēlē par 9.-12. vietu Latvijas izlase sestdien tiksies ar Meksikas un Itālijas spēles uzvarētājām.
A grupas mačos latvietes ar 65:76 zaudēja Austrālijas vienaudzēm, ar 69:44 apspēlēja Kotdivuāras jaunietes un ar 53:105 piekāpās ASV, grupā ierindojoties trešajā vietā. Astotdaļfinālā latvietes ar 60:83 piekāpās Ķīnas vienaudzēm.
Čehijas izlase C grupā ar 55:63 zaudēja Slovēnijai, ar 46:52 - Kolumbijai un ar 49:69 Japānai, ieņemot pēdējo vietu. Astotdaļfinālā čehietes ar 40:67 zaudēja Kanādai.
Komandā ir iekļautas Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Valmieras un Rīgas basketbola skolu audzēknes. Sešas spēlētājas - Šarlote Skrebele, Jelizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere, Evelīna Sirsniņa, Enija Brokāne un Adele Priedīte - pērn izcīnīja ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā. Sešas basketbolistes Brno debitēja augstākā līmeņa turnīrā.
Ilze Ose-Hlebovicka galvenās treneres statusā komandu augstākā līmeņa turnīrā vada trešo reizi. Pārbaudes spēlēs latvietes tikās ar Čehijas U-17 izlasi (61:62 un 61:54), ar Slovēnijas U-17 komandu (47:65 un 31:64), turnīrā Lapalmā ar Spāniju (55:87), ar Kanādu (54:82) un ar Kotdivuāru (74:51).
Latvijas jaunatnes izlases Pasaules kausa izcīņā startē desmito reizi. Līdz šim labākais rezultāts ir astotā vieta, kas sasniegta 2003. gadā U-21 sieviešu izlašu un 2018. gadā U-17 sieviešu izlašu konkurencē.
Latvijas U-17 izlases sastāvs Pasaules kausā:
Melānija Lagunoviča, Adele Priedīte, Monta Čulkstēna (visas - "RBS Centrs"), Enija Brokāne ("Bertānu VBS"/Liepājas SSS), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Darina Ivanova ("RSS Rīdzene"), Madara Šakalova, Evelīna Sirsniņa (abas - "Ogres BS"), Patrīcija Tikmere (RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"), Marta Arsentjeva ("Jūrmala"), Laura Ķikuste ("Kolibri"/"RSS Rīdzene").