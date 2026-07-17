Pēc sākuma avārijas Seska ekipāža Igaunijas rallijā strauji sāk tuvoties līderiem
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - sestajā ātrumposmā guva dalītu trešo vietu, kopvērtējumā no desmitās pozīcijas pakāpjoties uz sesto.
Dienas ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Sestajā ātrumposmā plīsušas riepas dēļ ievērojami no pārējiem WRC klases pilotiem atpalika japānis Takamoto Kacuta ("Toyota Gazoo").
Pirmajos sešos ātrumposmos ātrākais bija soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), kuram "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža zaudē 44,6 sekundes un ir sestajā vietā. No piektajā vietā esošā francūža Sebastjēna Ožjē ("Toyota Gazoo") viņš atpaliek 12,2 sekundes.
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā piektdien pirmie septiņi ātrumposmi notiks līdz plkst. 20, sestdien deviņi ātrumposmi tiks veikti no plkst. 9.50 līdz plkst. 21, bet svētdien pēdējie ātrumposmi - no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.