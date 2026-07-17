Pēc sākuma avārijas Seska ekipāža Igaunijas rallijā gandrīz uzvar septītajā posmā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - septītajā ātrumposmā finišēja otrie, kopvērtējumā saglabājot sesto vietu.
Arī septītajā ātrumposmā uzvaru izcīnīja soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), par 0,1 sekundi apsteidzot Seska ekipāžu ("M-Sport Ford") un par 0,2 sekundēm - beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai").
Pēc septiņiem ātrumposmiem Igaunijas rallijā līderis ir Pajari, par 14,7 sekundēm atpaliek zviedrs Olivers Sūlbergs ("Toyota"), bet par 16,5 sekundēm - francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai").
Seska ekipāža līderim zaudē 44,7 sekundes, ieņemot sesto vietu.
Jau ziņots, ka dienas ievadā "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz bojāja auto. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža uz pirmo ātrumposmu no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā sestdien deviņi ātrumposmi tiks veikti no plkst. 9.50 līdz plkst. 21, bet svētdien pēdējie ātrumposmi - no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.