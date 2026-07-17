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Atgūstoties pēc avārijas, Seska ekipāža Igaunijas rallija piektajā ātrumposmā mazliet samazina atpalikšanu no labāko sešinieka

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - piektajā ātrumposmā uzrādīja piekto rezultātu.

Atgūstoties pēc avārijas, Seska ekipāža Igaunijas ...

Pirmajos piecos ātrumposmos ātrākais bija soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), kuram "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža zaudē 40,6 sekundes. Papildu 20 sekunžu soda dēļ kopvērtējumā latvieši šobrīd ir desmitie, no labāko sešinieka atpaliekot nepilnas piecas sekundes.

Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā piektdien pirmie septiņi ātrumposmi notiks līdz plkst. 20, sestdien deviņi ātrumposmi tiks veikti no plkst. 9.50 līdz plkst. 21, bet svētdien pēdējie ātrumposmi - no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.

"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.

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Renārs FrancisFordMārtiņš SesksToyotaWRCIgaunija

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