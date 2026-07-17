Atgūstoties pēc avārijas, Seska ekipāža Igaunijas rallija ceturtajā ātrumposmā brauc ātrāk par komandas biedriem
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - ceturtajā ātrumposmā uzrādīja devīto rezultātu, WRC klasē apsteidzot abus komandas biedrus Džošu Makerlēnu un Džonu Ārsmtrongu no Īrijas.
Trouble for Mārtiņš as he hit an anti-cut device on shakedown, damaged the steering and went off, ultimately damaging the car— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 17, 2026
His mechanics now have a frantic job to get the car ready for SS1 😬#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/LzPVCOObU6
Pirmajos četros ātrumposmos ātrākais bija soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"). "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža pirmajā ātrumposmā bija sestā, otrajā - trešā, bet trešajā - ceturtā. Papildu 20 sekunžu soda dēļ kopvērtējumā latvieši šobrīd ir desmitie, no labāko sešinieka atpaliekot 5,2 sekundes.
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā piektdien pirmie septiņi ātrumposmi notiks līdz plkst. 20, sestdien deviņi ātrumposmi tiks veikti no plkst. 9.50 līdz plkst. 21, bet svētdien pēdējie ātrumposmi - no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu.