Futbols
Šodien 06:38
Kad dēls iesit vēsturisku golu, bet vecāki nespēj valdīt asaras: futbola zvaigžņu ģimenes, kas aizkustina pasauli
Pasaules kauss futbolā nav tikai par vārtiem, trofejām un miljoniem skatītāju. Dažreiz kameras meklē nevis futbolistu, bet cilvēkus tribīnēs — mammu, tēti vai ģimeni, kuri redzējuši visu ceļu no pirmā sitiena pa bumbu līdz lielākajai skatuvei pasaulē.
Aiz daudziem futbola elkiem stāv cilvēki, kuri viņiem ticēja vēl laikā, kad viņu vārdi neko neizteica plašākai pasaulei.