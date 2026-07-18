Kad dēls iesit vēsturisku golu, bet vecāki nespēj valdīt asaras: futbola zvaigžņu ģimenes, kas aizkustina pasauli
Foto: jauns.lv kolāža
Futbols

Kad dēls iesit vēsturisku golu, bet vecāki nespēj valdīt asaras: futbola zvaigžņu ģimenes, kas aizkustina pasauli

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Pasaules kauss futbolā nav tikai par vārtiem, trofejām un miljoniem skatītāju. Dažreiz kameras meklē nevis futbolistu, bet cilvēkus tribīnēs — mammu, tēti vai ģimeni, kuri redzējuši visu ceļu no pirmā sitiena pa bumbu līdz lielākajai skatuvei pasaulē.

Kad dēls iesit vēsturisku golu, bet vecāki nespēj ...

Aiz daudziem futbola elkiem stāv cilvēki, kuri viņiem ticēja vēl laikā, kad viņu vārdi neko neizteica plašākai pasaulei.

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