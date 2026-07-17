Jaunās vieglatlētes Ligere, Černuho un Brauna pārliecinoši kvalificējas Eiropas U-18 čempionāta fināliem
Latvijas sportistes Elza Černuho un Elīza Ligere piektdien Itālijā Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā kvalificējās finālam šķēpmešanā, bet Emīlija Brauna - finālam tāllēkšanā.
B kvalifikācijas grupā Ligere jau pirmajā piegājienā raidīja šķēpu 55,26 metrus tālu, sasniedzot jaunu personīgo rekordu un izpildot kvalifikācijas normatīvu, kas bija 52 metri. Savā grupā Latvijas šķēpmetēja bija otrā. Pirms tam A kvalifikācijas grupā Černuho pirmajā piegājienā raidīja šķēpu 41,29 metrus tālu un otrajā sasniedza 47,39 metrus, kas deva piekto vietu 14 sportistu konkurencē.
Atlases kopvērtējumā Ligere ieņēma otro vietu, bet Černuho ierindojās desmitajā pozīcijā. Finālu sasniedza šķēpmetējas, kuras raidīja šķēpu vismaz 52 metrus tālu, vai 12 labāko rezultātu īpašnieces.
Tāllēkšanā Brauna jau kvalifikācijas pirmajā lēcienā sasniedza pamatsacensību normatīvu - 6,10 metrus, kas noslēgumā bija trešais labākais rezultāts no 21 dalībnieces. Alise Blaua bija pieteikta, bet nepiedalījās. Jauniešiem Viks Viljams Donis ar 7,14 metru tālu lēcienu bija 14. vietā 32 dalībnieku konkurencē. Lai pārvarētu kvalifikāciju jeb iegūtu vismaz 12. vietu, bija jāizpilda piecus centimetrus tālāks lēciens.
200 metru sprinta priekšsacīkstēs Ieva Malnača finišēja 23,95 sekundēs un savā skrējienā bija otrā, bet summā uzrādīja ceturto rezultātu, pārliecinoši kvalificējoties pusfinālam. Anastasija Fomenko ar finišu 24,27 sekundēs laboja personīgo rezultātu un bija 18. no 40 sprinterēm, ar rezultātu iekļūstot pusfinālā. Jauniešiem šajā pašā distancē Aleks Ajibola Dezmonds ar finišu 21,86 sekundēs uzlaboja personīgo rekordu un ieguva 27. vietu 36 sportistu konkurencē, pusfinālam nekvalificējoties.
400 metru barjersprintā Markuss Celms savā skrējienā uzvarēja ar rezultātu 52,50 un iekļuva pusfinālā, kur vietu nodrošināja arī Elans Bertmanis, kurš savā priekšskrējienā ar 53,64 sekundēm bija ceturtais. No 36 barjersprinteriem Celmam bija trešais labākais rezultāts, bet Bertmanis bija 17. pozīcijā. Jaunietēm šajā pašā distancē Ksenija Fjodorova un Anna Vecbaštika ieņēma 31. un 33. vietu 33 dalībnieču konkurencē. Fjodorova priekšsacīkstēs šo distanci skrēja vienā minūtē un 3,37 sekundēs, bet Vecbaštika bija vēl 0,98 sekundes lēnāka.
Eiropas čempionāts līdz 19. jūlijam notiks Itālijas pilsētā Rieti. 23 Latvijas sportisti startēs desmit disciplīnās.
Komandas vadītāja ir Ieva Misāne, bet sportistus atbalsta treneri Agris Ķirsis, Aļona Fomenko, Artūrs Priževoits, Daiga Stumbre, Diāna Lāce, Guntis Kļaviņš, Ināra Fjodorova, Jānis Brakovskis, Juris Petrovičs, Kaspars Gulbis, Krists Siņicins, Laila Nagle, Miks Oskerko, Sandis Sabājevs un Viktors Lācis.
Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Ieva Malnača (100 m, 200 m, zviedru stafete); Emīlija Brauna (tāllēkšana, zviedru stafete); Emīlija Vīksna (400 m, zviedru stafete); Anastasija Fomenko (100 m/b, 200 m, zviedru stafete); Alise Blaua (tāllēkšana, 100 m/b); Elza Černuho (šķēpa mešana); Laura Grieze Putniņa (lodes grūšana); Raivis Bogotais (lodes grūšana); Elīza Ligere (šķēpa mešana); Jaroslavs Mickevičs (šķēpa mešana); Elans Bertmanis (400 m/b, zviedru stafete); Nils Bibļivs (šķēpa mešana); Alise Zilberte (100 m, zviedru stafete); Ieva Kauliņa (septiņcīņa); Damians Zaņevskis (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Markuss Celms (400 m/b, zviedru stafete); Viks Viljams Donis (tāllēkšana, zviedru stafete); Katrīna Daudzvārde (400 m, zviedru stafete); Ksenija Fjodorova (400 m/b, zviedru stafete); Anna Vecbaštika (400 m/b); Aleks Ajibola Dezmonds (200 m, zviedru stafete); Artis Saldaks (trīssoļlēkšana, zviedru stafete); Enija Glaudāne (stafete, zviedru stafete).