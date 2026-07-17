VIDEO: Mārtiņa Seska ekipāžai Igaunijas rallijs sākas ar negadījumu; ātrums trasē iepriecina
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas devītā posma - Igaunijas rallija - "shakedown" posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā nedaudz sabojāja auto, kas beigās rezultējās ar laika soda saņemšanu.
"Shakedown" posmā, kas netiek skaitīts kā pirmais ātrumposms, Latvijas ekipāža ierindojās 11. pozīcijā, atpaliekot no labākā rezultāta īpašnieka britu pilota Elfina Evansa ("Toyota") nepilnas trīs sekundes.
Latvijas ekipāža aizķēra trases norobežojumu, kā rezultāta tika bojāts automašīnas labais spārns un stūres iekārta. Pirms pirmā posma mehāniķi vēl par paspēt pielabot automašīnu. Mehāniķi paguva salabot auto, taču ekipāža no servisa parka izbrauca divas minūtes par vēlu, kā dēļ saņēma 20 sekunžu sodu.
Sesks ekipāža pirmajos trīs ātrumposmos bija starp labākajiem, bet ātrākais trasē bija soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"). "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža pirmajā ātrumposmā bija sestā, otrajā - trešā, bet trešajā - ceturtā. Papildu 20 sekunžu soda dēļ kopvērtējumā latvieši šobrīd ir desmitie, no labāko sešinieka atpaliekot sešas sekundes.
Trouble for Mārtiņš as he hit an anti-cut device on shakedown, damaged the steering and went off, ultimately damaging the car— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 17, 2026
His mechanics now have a frantic job to get the car ready for SS1 😬#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/LzPVCOObU6
Igaunijas dienvidaustrumos notiekošajā posmā piektdien pirmie septiņi ātrumposmi notiks no plkst. 13 līdz plkst. 20, sestdien deviņi ātrumposmi tiks veikti no plkst. 9.50 līdz plkst. 21, bet svētdien pēdējie ātrumposmi - no plkst. 11 līdz plkst. 14. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža pērn Igaunijas WRC posmā izcīnīja astoto vietu. Pēc astoņiem posmiem kopvērtējumā līderis ar 158 punktiem ir brits Elfins Evanss, otro vietu ar 151 punktu ieņem japānis Takamoto Kacuta, bet trešais ar 125 punktiem ir francūzis Sebastjēns Ožjē. Seskam, kurš neaizvada pilnu WRC sezonu, seši punkti dod 21. vietu.
2026. gada sezonā WRC kalendārā paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvadīs nepilnu sezonu, startējot vismaz sešos posmos. Pēc starta Igaunijā Sesks/Francis startēs vēl trīs WRC posmos, kas norisināsies Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris). Labāko rezultātu - astoto vietu - latvieši sasniedza iepriekšējā posmā, kas norisinājās Grieķijā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot. WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā. Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.