"Iespējams, bumbas kontrole nav mūsu gēnos!" Pēc izlaistās uzvaras Pasaules kausā pastiprinās spriedze Anglijas izlases iekšienē
Futbola dzimtenē Anglijā turpinās analīzes un peripētijas ap zaudēto 2026. gada Pasaules kausa pusfinālu pret Argentīnu.
Otrā puslaika ievadā angļi izvirzījās vadībā, pēc iesistajiem vārtiem nosēžoties dziļā aizsardzībā. Tomasa Tuhela maiņas arī pastiprināja aizsardzības bastionu ne uzbrukumu. Pēc zaudējuma šī pieeja, - tik ātri mērķēt sargāt rezultātu, tikusi plaši kritizēta no Anglijas fanu un ekspertu vidus.
Arī atsevišķi futbolisti publiski atklāja, ka pēc iesistajiem vārtiem bija jāturpina spēlēt tāpat kā līdz tam - ar augstu presingu, kas ļāva pārtvert argentīniešu piespēles. Angļu mediji, kā jau ierasts, analīzē līdz sīkumiem, iegūstot arī informāciju par atsevišķu futbolistu teikto saviem radiniekiem uzreiz pēc spēles beigām.
Marc Guehi says England should have "carried on pushing" after Anthony Gordon's opener against Argentina 🗣💬 pic.twitter.com/BcO7JgBUPD— Match of the Day (@BBCMOTD) July 16, 2026
Izrādījies, ka vairāki no tiem, ieskaitot veterānus, privāti bijuši nesaprašanā par šādu Tuhela taktikas izvēli. Vairāki futbolisti ir vienisprātis, ka Tuhela maiņas, laukumā sūtot Ezri Konsu, Niko O'Railiju un Denu Bērnsu, tikai veicināja atkāpšanos aizsardzībā. Atsevišķi futbolisti uzskata, ka pēc gūtajiem vārtiem spēlētājiem bija jādod zināma brīvība izdarīt spiedienu uz pretinieku, tādējādi atstumjot Argentīnu no saviem vārtiem un dodot iespēju aizsargiem nedaudz atpūsties.
Šie futbolisti izjūt, ka varējis spēlēt drosmīgāk. Tas nenozīmē došanos pēc otrajiem vārtiem, taču izveidot balansu starp Argentīnas spiediena izturēšanu un draudu saglabāšanu pretuzbrukumos. Par spēli svaigu komentāru sniedzis Tuhels, kas Anglijā uztverts pretrunīgi.
"Mēs kļuvām pārāk pasīvi. Es centos palīdzēt, lai neesam tikt pasīvi aizsardzībā, bet gan spēlējam aktīvāk un ātrāk malās. Mēs iedrošinājām visiem spert soli tālāk un būt aktīvākiem esošās taktikas ietvarā, taču mums ar to bija grūtības. Mēs nespējām atrast uzvarošus dueļus, kas lika arvien dziļāk un dziļāk atkāpties aizsardzībā. Tāds nekad nebija plāns, taču tā notika. Mums bija jāatgūst bumba, jo citādi tu nevari salauzt pretinieku spiedienu un iegūto iniciatīvu. Iespējams, tas nav mūsu gēnos kā Spānijai, Argentīnai un Brazīlijai - prast paņemt bumbu un kontrolēt gan to, gan spēles gaitu. Tā ir liela problēma."
Pēc Gereta Sautgeita aiziešanas no amata, kurš tieši bieži tika kritizēts par spēli uz rezultātu un atkāpšanos aizsardzībā pie labvēlīga rezultāta, Tuhels tika izvēlēts ar ticību, ka viņš spēs Angliju ievest nākamajā līmenī. Anglijas Futbola asociācija turpina uzticēties vācu speciālistam, taču skaidrs, ka šādu apkārtējo kritiku tā neignorēs.
Anglijai pēdējā turnīra spēle paredzēta naktī uz 19. jūliju pret Franciju cīņā par trešo vietu.