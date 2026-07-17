Holanna trakums sasniedz Peru dzimtsarakstu nodaļas: simtiem bērnu nosaukti futbola zvaigznes vārdā
Pasaules kausa izcīņas drudzis Peru sasniedzis ne tikai futbola stadionus un līdzjutēju mājas, bet arī dzimtsarakstu nodaļas. Simtiem peruāņu reģistrēti ar Norvēģijas izlases uzbrucēja Ērlinga Holanna vārdu vai uzvārdu.
Peru Nacionālā identifikācijas un civilstāvokļa reģistra dati liecina, ka 468 cilvēki reģistrēti ar vārdu Holanns, bet vēl 91 bērnam dots pilnais vārds Ērlings Holanns. Reģistrā atrodami arī četri cilvēki ar futbolista pilno vārdu Ērlings Brauts Holanns.
Holanna popularitāte Peru strauji augusi Pasaules kausa laikā, kurā uzbrucējs kļuva par vienu no spožākajām zvaigznēm. Viņš turnīrā guva septiņus vārtus un palīdzēja Norvēģijai pirmo reizi sasniegt ceturtdaļfinālu. Astotdaļfinālā Holanns ar diviem vārtiem palīdzēja sensacionāli pārspēt Brazīliju ar 2:1.
“Holanns tagad ir arī peruānis,” par neparasto vārdu izvēles tendenci pajokojis reģistra pārstāvis Ivans Torress. Viņš norādīja, ka lielu futbola turnīru laikā slaveni spēlētāji bieži ietekmē vecāku izvēli, meklējot vārdus jaundzimušajiem.
Tomēr Hollanam vēl tāls ceļš ejams līdz Peru iecienītākajiem futbola vārdiem. Valstī reģistrēti 33 809 cilvēki vārdā Neimars, savukārt 3402 cilvēkiem dots vārds Mesi. No viņiem 292 reģistrēti ar pilno vārdu Lionels Mesi.
Arī Krištianu Ronaldu vārds Peru nav retums — futbolista vārdā nosaukti 1185 cilvēki. Savukārt Spānijas jaunās zvaigznes Lamina Jamala uzvārds par vārdu kļuvis jau 1241 peruānim.
Lai gan Norvēģijas izlase Pasaules kausu noslēdza ceturtdaļfinālā, Holanns Peru ieguvis ko paliekošāku par turnīra medaļu — vietu simtiem dzimšanas apliecību.