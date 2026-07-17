Inčukalnā pirmo reizi notiks FEI Pasaules kausa posms konkūrā, kurā startēs rekordliels zirgu skaits
Starptautiskās konkūra sacensības "CSI2-W Inčukalns 2026", kas notiek FEI Pasaules kausa posms konkūrā ietvaros, ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Baltijā elitārajā jāšanas sportā 2026. gadā, pulcējot spēcīgus jātniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas.
Sacensībām ir pieteikts rekordliels zirgu skaits – 170 zirgi, ar kuriem startēs vairāk nekā 120 sportisti. Pietiekšanās sacensībām vēl turpinās.
Trīs sacensību dienu laikā skatītāji no tribīnēm varēs baudīt augstākā līmeņa konkūra sacensības, vērojot pasaules līmeņa jātniekus un viņu zirgus. Sacensību programmā paredzēti 18 maršruti ar 110–155 cm augstiem šķēršļiem, kuros jātnieki kopā ar saviem zirgiem demonstrēs meistarību, precizitāti un savstarpējo sadarbību. Sacensību kulminācija gaidāma svētdien, kad notiks FEI Pasaules kausa Grand Prix – prestižākais sacensību maršruts, kur sportisti ar saviem zirgiem mērosies spēkiem 155 centimetrus augstu šķēršļu trasē par uzvaru un 28 200 eiro naudas balvām. Ne mazāk aizraujošas būs arī jauniešu un jauno zirgu sacensības, kas atspoguļo šī sporta veida nākotni.
"Priecē, ka pirmo reizi Latvijā starptautiskā konkūra sacensībām pieteikts tik liels zirgu skaits. Šobrīd dalībai reģistrēti aptuveni 170 zirgi. Šajās sacensībās startēs Baltijas valstu spēcīgākie jātnieki. Latviju pārstāvēs arī divu olimpisko spēļu dalībnieks Kristaps Neretnieks – vienīgais Latvijas jātnieks un divkārtējais Latvijas čempions, kurš pēc neatkarības atjaunošanas startējis olimpiskajās spēlēs. Piedalīsies arī Latvijas čempions Aleksandrs Šakurovs, trīskārtējais Latvijas čempions Andis Vārna, divkārtējais Latvijas čempions Aigars Bregže un seškārtējais Latvijas čempions Ģirts Bricis, kuram pieder lielākais Latvijas čempiona titulu skaits," stāsta sacensību galvenais tiesnesis Dainis Līvmanis.
Pasākums būs interesants ne tikai jāšanas sporta cienītājiem, bet ikvienam, kurš vēlas iepazīt zirgu pasauli un izbaudīt augsta līmeņa sportu ģimeniskā atmosfērā. Jāšanas sports ir stāsts par uzticēšanos, sadarbību un īpašo saikni starp cilvēku un zirgu, un tieši šo sajūtu būs iespējams piedzīvot katram pasākuma apmeklētājam. Līdzās sportiskajām emocijām apmeklētājus gaidīs plaša programma visai ģimenei. Būs pieejama retro automašīnu izstāde, bērnu atrakcijas un iespēja iepazīt zirgu pasauli, jājot ar zirgiem un ponijiem pieredzējušu speciālistu uzraudzībā.