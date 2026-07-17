FIFA atklāj jaunievedumu, ko saņems Pasaules kausa futbolā ieguvēji
FIFA divas dienas pirms 2026. gada Pasaules kausa finālspēles paziņojusi, ka katrs uzvarētājas komandas pārstāvis tiks pie atmiņā paliekošas piemiņas.
Pirmo reizi čempiones komandas pārstāvji tiks pie čempionu gredzena. Šāda ir ierasta kārtība Ziemeļamerikas populārākajās sporta līgās kā NBA, NHL, NFL. Bez puslaika pārtraukuma šova finālā vēl viens ASV sporta elements ienācis Pasaules kausā futbolā.
30 čempionu gredzeni rezervēti čempionu komandai, bet papildus 1996 gredzenus varēs iegādāties fani no visas pasaules. Čempionu gredzeni būs kā papildinājums medaļām un trofejai, ko iegūst finālspēles uzvarētāja.
🏆 FIFA is elevating the World Cup like never before!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 17, 2026
💍 Champions will now receive custom championship rings alongside the trophy and gold medals — a first in tournament history!
💎 Crafted in high-purity gold with dazzling diamond inlays, each ring is valued between $30,000… pic.twitter.com/t7lEsjpx5F
Viena gredzena pusi rotās FIFA Pasaules kausa trofeja, bet otrā puse tiks personalizēta, lai atspoguļotu uzvarētāju komandas identitāti. Katrs gredzens tiks individuāli numurēts, pielāgots un piegādāts ar savu autentiskuma sertifikātu.
Tūlīt pēc fināla uzvarētāju komandas kapteinis un galvenais treneris saņems pagaidu gredzenus, lai pieminētu šo notikumu. Katrs no 30 uzvarētāju gredzeniem tiks personalizēts, pirms tas tiks oficiāli pasniegts vēlāk, nodrošinot perfektu atbilstību nozīmīgajam sasniegumam.
2026. gada Pasaules kausa finālā spēkosies Spānijas un Argentīnas izlases. Tas kļūs par pirmo fināla dueli meistarsacīkstēs, kurās tiksies esošās Eiropas un pasaules čempiones.