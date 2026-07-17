Noskaidrots Pasaules kausa fināla tiesnesis, kurš pagātnē iekūlies nepatikšanās
2026. gada Pasaules kausa finālspēlē 19. jūlijā starp Spānijas un Argentīnas izlasēm nozīmēts galvenais tiesnesis, ziņo FIFA.
2026. gada Pasaules kausa finālspēli apkalpos slovēnis Slavko Vinčičs. Asistentu lomās būs viņa tautieši Tomašs Klančniks un Andrāžs Kovačičs, bet kā ceturtais tiesnesis strādās Jordānijas arbitrs Adhams Mohammads.
Slavko Vinčičam šī kļūs par ceturto spēli 2026. gada Pasaules kausā. Grupā viņš apkalpoja Brazīlijas un Marokas, kā arī Jordānijas un Alžīrijas maču. Izslēgšanas spēlēs viņš pirmajā kārtā tiesāja Meksikas un Ekvadoras dueli. Vinčičs kļuvis par 23. tiesnesi, kurš apkalpo Pasaules kausa finālu un pirmais no Slovēnijas. Ziņu par savu nozīmēšanu viņš uztvēra emocionāli.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
"Pirmkārt, šis bijis liels šoks. Tad prieks un pat sāku no laimes trīcēt. Ir liels gods, ka tiku izvēlēts šai spēlei. Tikt tiesāt Pasaules kausa finālu ir katra jaunā tiesneša sapnis. Esmu lepns pārstāvēt savu valsti, Slovēniju lielākajā pasaules sporta notikumā," teica Vinčičs. Viņš karjeras laikā tiesājis 2022. gada UEFA Eiropas līgas finālu, 2024. gada UEFA Čempionu līgas finālu.
Karjeras laikā Vinčičs ticis arī apcietināts. 2020. gada pavasarī viņu apcietināja kādā ballītē Bosnijā un Hercegovinā aizdomās par narkotiku tirdzniecību un prostitūcijas nodarbes organizēšanu. Viņu aizturēja kopā ar Tijanu Maksimoviču, kuru tobrīd uzskatīja par šo jomu galveno Balkānu valstī. Bez abiem kopā tika aizturēti vēl 24 citi vīrieši un deviņas sievietes, kā arī izņemti ieroči, nauda un narkotikas.
Vinčiču iztaujāja kā liecinieku un vēlāk izlaida. Tiesnesis vietējos medijos devās aizstāvēt savu aizturēšanu, izsakoties, ka vienkārši atradies nepareizajā vietā, nepareizajā laikā. "Pēc tikšanās ar biznesa partneriem saņēmām uzaicinājumu uz kādu ballīti, kam piekritām. Pēc policijas reida tikām uzaicināti uz informatīvu interviju. Izskaidroju, ka konkrētos cilvēkus nepazīstu. Pēc tam man tika zaļā gaisma, lai varētu atgriezties Slovēnijā."
Pasaules kausa finālspēlē Argentīna cīnīsies par ceturto titulu valsts vēsturē un otro pēc kārtas, savukārt Spānija par otro un pirmo 16 gadu laikā.