Pēc Argentīnas uzvaras pār Angliju izceļas skandāls - Lielbritānija pieprasa FIFA izmeklēšanu
Pēc Argentīnas uzvaras pār Angliju Pasaules kausa pusfinālā izcēlies diplomātisks strīds. Lielbritānijas valdība aicinājusi FIFA veikt izmeklēšanu pret Argentīnas izlases futbolistiem, kuri pēc spēles demonstrēja plakātu ar uzrakstu "Las Malvinas son Argentinas" ("Malvinu salas pieder Argentīnai")
Plakāts attiecas uz ilggadējo teritoriālo strīdu par Folklenda jeb Malvinu salām, kuras kopš 1833. gada pārvalda Lielbritānija, bet Argentīna uzskata par savu teritoriju. 1982. gadā abu valstu starpā izcēlās karš par salām, un šis jautājums joprojām ir ļoti jūtīgs abām pusēm.
Lielbritānijas premjerministra birojs norādījis, ka sportam nevajadzētu kļūt par politisku vēstījumu platformu, un uzsvēra, ka Folklenda salas pieder Apvienotajai Karalistei. Tāpēc Londona mudina FIFA izvērtēt, vai Argentīnas futbolistu rīcība nav pārkāpusi organizācijas noteikumus, kas aizliedz politiskus paziņojumus oficiālu sacensību laikā.
Tikmēr Argentīnā futbolistu rīcība izpelnījusies atbalstu. Valsts prezidents Havjers Milejs paudis sapratni par komandas vēstījumu, vienlaikus atzīstot, ka FIFA varētu lemt par disciplinārsodu.