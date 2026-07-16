Basketbols
Šodien 22:12
Latvijas jaunie basketbolisti sagrauj Rumāniju un turpina cīņu par devīto vietu Eiropā
Latvijas U-20 basketbolisti ceturtdien Ļubļanā ar pārliecinošu sniegumu uzvarēja Rumānijas izlasi un turpinās cīņu par 9.–12. vietu Eiropas čempionātā.
Latvijas izlase uzvarēja ar 94:60 (20:11, 29:20, 18:15, 27:14). Uzvarētājiem 27 punktus guva Rolands Šulcs, 16 punktus - Markuss Graudiņš un 14 - Mārtiņš Kilups.
Savukārt rumāņiem 14 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Luka Illess, bet 12 punktus un piecas personiskās piezīmes - Kodruts Dinu.
Latvijas basketbolisti no spēles sākuma izvirzījās vadībā un pakāpeniski palielināja pārsvaru.
Sestdien latvieši cīņā par 9.-12. vietu tiksies ar Itālijas un Izraēlas dueļa uzvarētājiem.
Latvijas basketbolisti B grupas spēlēs ar 78:104 zaudēja Lietuvas vienaudžiem, ar 77:68 pārspēja Poliju un ar 66:89 zaudēja serbiem, grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 72:88 nācās piekāpties Vācijas vienaudžiem.