RFS pārliecinoši iekļūst UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā
Futbola Virslīgas līdere RFS ceturtdien savā laukumā ar 2:0 pārspēja Ziemeļīrijas klubu Belfāstas "Glentoran" un nodrošināja vietu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki uzvarēja ar 4:1.
Piektajā minūtē pēc Rostāna Ndžiki sologājiena pa kreiso pusi, aizsarga apspēlēšanas un piespēles atpakaļ uz soda laukuma vidu pa vārtiem sita Laša Odišarija, bumba vārtu priekšā atlēca pie Modu Saidī, kurš to raidīja tukšā vārtu labajā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
Viesi jau 11. minūtē bija spiesti veikt spēlētāju maiņu, savainoto aizsargu Danielu Larmoru nomainot Markusam Keinam.
2:0 pēc viesu kļūdas saspēlē 61. minūtē panāca Jānis Ikaunieks. Laukuma vidū bumbu pārtvēra Ndžiki, kurš pa labo malu ieskrēja soda laukumā un piespēlēja vārtu priekšā Ikauniekam, kurš ieripināja bumbu tukšos vārtos.
Pirmajā spēlē Belfāstā RFS atspēlējās un ar 2:1 uzvarēja pēc diviem Mārtiņa Ķigura gūtajiem vārtiem.
Uzvarētāji divu maču summā iekļuva otrajā kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos ir beigusies. Otrajā kvalifikācijas kārtā RFS spēkosies ar UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pāra zaudētāju – Azerbaidžānas "Qarabag" vai Islandes "Vestri".
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.